Кремлівські пропагандисти в істериці закликають Путіна "знищити все, що можна" в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремлівські пропагандисти істерично верещать, що Росія «повинна знищити все, що можна знищити» в Україні. Ці заяви пролунали на тлі повідомлень про те, що «фюрер» Володимир Путін може розпочати напад на НАТО вже за кілька тижнів.

Про це повідомляє британське видання Daily Express.

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У статті згадують заяви російського військового експерта і полковника у відставці Юрія Кнутова в ефірі державної телепрограми «60 минут» про те, що нібито у Росії є «вікно можливостей», яке не можна проґавити. Саме тому, зухвало додав він, заходи повинні включати удари по Україні «щодня по максимуму».

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«Ми повинні використати це вікно можливостей. Ми повинні завдавати ударів щодня, по максимуму. Зараз нам слід знищити все, що можна знищити», — заявив він.

Під час свого виступу він вихваляв іранців, бо вони «так чудово впоралися» під час шестимісячної війни зі США, а ракети Тегерана Кнутов назвав «просто приголомшливими».

«Іранці чудово дають раду зі стратегією масованих балістичних ударів, особливо з використання "Хорремшехр-4". Це — гіперзвукові ракети. Вони приголомшливі», — висловився російський експерт.

Зауважимо, що ці заяви пролунали лише за кілька днів після слів іншого військового експерта Ігоря Коротченка про те, що Росія нібито може застосувати ядерну зброю, якщо вважатиме це необхідним. В ефірі пропагандистського російського шоу «60 минут» він заявив, що такі удари Москва могла б використати для «знищення транспортної логістики на заході України».

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«Ми підтримуємо наші збройні сили та рішення нашого верховного головнокомандувача. Російський народ чекає на нові удари проти України», — зухвало висловився він.

Удари РФ по Україні — останні новини

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що РФ отримала додаткове озброєння з КНДР. Йдеться про балістичні ракети від Північної Кореї.

Водночас в Інституті вивчення війни наголошують, що у Кремлі знайшли спосіб посилити тиск на Україну. Переорієнтація російського виробництва на балістичні ракети може посилити загрозу напередодні зими. Зокрема так Москва може розглядати кампанію як спосіб уникнути переговорів.

Аналітики вважають, що Росія атакуватиме українську енергетичну інфраструктуру взимку 2026/2027 років і розпочне ударну кампанію з Києва протягом наступних тижнів. Зокрема, росіяни хочуть скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів в Україні.

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