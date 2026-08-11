Росія пришвидшила розгортання аналога Starlink: Флеш попередив про нову загрозу

Супутники / © ТСН

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Розгортання Росією супутникової мережі «Рассвет», яку позиціонують як аналог Starlink, може створити для України нові ризики на полі бою.

Про це написав Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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За словами експерта, покращення супутникового зв’язку безпосередньо вплине на можливості російських військових. Водночас найбільша небезпека, на його думку, пов’язана не лише зі зв’язком, а й із застосуванням безпілотників.

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Наразі Україна не може використовувати Starlink для онлайн-керування БПЛА над територією Росії, оскільки супутниковий сервіс там не працює. Натомість російські військові потенційно зможуть використовувати власну супутникову мережу для дистанційного керування безпілотниками під час атак по території України.

«Росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою БПЛА з онлайн-керуванням через свої супутники», — йдеться у повідомленні.

На думку автора, Україні необхідно вже зараз готуватися до появи такої загрози та розробляти засоби радіоелектронної боротьби, здатні протидіяти супутниковій мережі противника.

«Рішення я бачу лише одне — спрямувати всі сили на створення РЕБ проти „Рассвет“. Поки є час. Я вважаю це завдання пріоритетним для себе», — наголосив він.

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Також Бескрестнов іронічно зазначив, що пропозиція збивати нашими супутниками супутники «Рассвет» в космосі нагадала анекдот часів СРСР.

«Повідомлення ТАСС: «Сьогодні о 12-й годині за московським часом радянський місяцехід успішно відібрав зразки місячного ґрунту… у американського місяцехода», — написав «Флеш».

Нагадаємо, РФ нарощує супутникове угруповання «Рассвет», яке може стати аналогом Starlink і посилити можливості російських військ. За словами експерта Андрія Колесника, РФ уже вивела на орбіту близько 31 супутника, а для повноцінного покриття України може знадобитися понад 100 апаратів. Якщо Москва зможе запускати приблизно по 16 супутників щомісяця, необхідної кількості вона може досягти наприкінці лютого — на початку березня 2027 року. Тоді російські сили потенційно отримають змогу стабільніше передавати дані та керувати безпілотними системами в реальному часі. Водночас нинішні термінали «Рассвету» значно більші й важчі за Starlink, що обмежує їхнє використання на повітряних дронах.

Також йшлося про те, що аналог Starlink «Рассвет» наразі не становить серйозної загрози для ЗСУ. Експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що для повноцінного покриття України РФ знадобиться близько 700–900 супутників, а нинішні можливості системи суттєво не впливають на ситуацію на фронті.

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