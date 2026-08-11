Палац Путіна під ударом: Україна знищила важливі військові об’єкти поблизу резиденції

Геленджик. / © Youtube/AP

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Українські далекобійні удари значно послабили систему протиповітряної оборони, яка захищає розкішну резиденцію «фюрера» Володимира Путіна в Геленджику, що в Краснодарському краї. Її вартість оцінюють у близько 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

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Зазначається, що 7 серпня неподалік резиденції було знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Волна-Купол-Гарант», вже через два дні — розташований поблизу зенітно-ракетний комплекс С-400.

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Систему «Волна-Купол-Гарант» використовують для створення перешкод супутниковому зв’язку Starlink, яким користуються українські Збройні сили.

Знищення цієї системи радіоелектронної боротьби відкрило українським дронам шлях до комплексу С-400, призначеного для відбиття авіації, дронів та крилатих ракет. Видання наголошує, що вночі 9 серпня ця система «С-400» була перенаправлена для запуску шести ракет по Україні.

ЗРК «С-400» розташований приблизно за 12 миль від комплексу Путіна. Палац, за словами командувача Сил безпілотних систем України «Мадяра», «горів та іскрився протягом трьох годин».

Водночас військовий аналітик Ян Матвєєв наголошує, що супутникові знімки свідчать про знищення щонайменше однієї пускової установки.

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«Тепер "палац" Путіна залишився без захисту», — наголосив він.

Палац Путіна

Розкішну резиденцію «фюрера» Росії порівнюють із лігвом лиходія з фільмів про Джеймса Бонда. Комплекс, площа якого становить близько 17 700 квадратних метрів, має 16-поверхову підземну частину та бункер, облаштований усередині скелі й розрахований на захист від ядерного удару.

Увагу до резиденції привернуло розслідування покійного російського опозиціонера Олексія Навального та його Фонду боротьби з корупцією. У січні 2021-го нині вже загиблий опозиціонер оприлюднив відеорозслідування про комплекс, яке лише за місяць переглянули понад 100 мільйонів разів.

Навальний стверджував, що ретельно охоронювану резиденцію звели спеціально для Володимира Путіна. Розслідування встановило, що нерухомість коштувала 1 мільярд фунтів стерлінгів і була придбана як «найбільший хабар в історії» колом бізнесменів, близьких до Путіна.

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Майже двогодинне відео показало розкішний комплекс, прикрашений показними елементами, зокрема вишуканий чайний будиночок, амфітеатр, вертолітний майданчик, церкву та кілька ресторанів. На великій території також є казино, ковзанка та виноградник.

Палац оточений «буферною зоною» площею 27 квадратних миль. Співробітники служби безпеки підтримують сувору заборонену для польотів зону над ним. Ба більше, розслідування «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки, показало, що комплекс оточують 27 веж, на яких встановлені зенітні комплекси «Панцирь».

Видання наголошує, що Путін, побоюючись ударів українських безпілотників великої дальності, лише зрідка відвідує цю свою резиденцію на Чорному морі. Зараз диктатор віддає перевагу своїй ретельно укріпленій розкішній резиденції на озері Валдай, що розташована за 185 миль на схід від Москви.

«Українські військові розпочали цілеспрямоване відстежування російських засобів протиповітряної оборони в окупованому Криму та на півдні Росії», — заявив Ян Матвєєв.

Як повідомлялося, ЗСУ знищують ППО біля палацу диктатора у Геленджику. Український OSINT-проєкт Dnipro Osint опублікував супутникові фото зі знищенням пускової установки комплексу С-400 «Триумф» в Геленджику. На кадрах видно територію до та після атаки.

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