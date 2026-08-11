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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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В Україні введуть в обіг банкноту 2 000 гривень: одна її особливість унікальна у світі

Від 4 вересня в Україні з’явиться новий найвищий номінал. НБУ презентував банкноту 2 000 гривень із портретом Василя Стуса.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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2000 гривень

2000 гривень / © Національний банк України

В Україні з’явиться банкнота нового найвищого номіналу — 2 000 гривень. У Національному банку пояснили економічну необхідність такого кроку, розповіли про унікальні елементи захисту та символічну дату введення грошового знака в обіг.

Про це повідомив Національний банк України.

Коли і чому впроваджують новий номінал

Національний банк вводить в обіг банкноту номіналом 2 000 гривень від 4 вересня 2026 року. Презентацію провели заздалегідь — за два місяці до дати введення в обіг, аби банківські та небанківські установи встигли налаштувати термінали й банкомати, а громадяни та бізнес ознайомилися з дизайном і захисними елементами.

Рішення зумовлене сукупністю економічних чинників:

1. Зростання доходів і цін. Від часу появи купюри в 1 000 гривень (2019 рік) середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції — удвічі.

2. Потреба в готівці. Обсяг готівки в обігу зріс більш ніж удвічі — з майже 390 млрд гривень 2019 року до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року, зокрема через потреби воєнного часу.

3. Структура готівкового обігу. Частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%, що у світовій центробанківській практиці вказує на потребу в купюрі вищого номіналу.

У НБУ запевняють, що випуск нових банкнот не пов’язаний із «друком грошей» і не матиме негативних наслідків для інфляції чи валютного ринку. Вони надходитимуть в обіг винятково через обмін на безготівкові кошти або на інші банкноти.

Дата введення банкноти в обіг обрана не випадково. Адже 4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів один із перших відкритих протестів проти політичних репресій української інтелігенції в СРСР під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» у київському кінотеатрі «Україна». Також саме 4 вересня 1985 року поет загинув в ув’язненні в радянському таборі суворого режиму «Перм-36».

2000 гривень / © НБУ

2000 гривень / © НБУ

Дизайн, портрет та інноваційний захист

Правління Національного банку одностайно ухвалило рішення розмістити на банкноті портрет видатного українського поета, дисидента і правозахисника Василя Стуса. На грошовому знаку також розміщуватиметься підпис чинного Голови Національного банку України Андрія Пишного.

Нова купюра містить понад 20 захисних елементів. Серед них виділяються оптично-змінний елемент SPARK, що змінює колір під різними кутами зору від пурпурного до золотисто-зеленого. А також унікальна «віконна» захисна стрічка Anima Colour у синьо-жовтій гамі, яка стала першою у світі подібною поліхромною та анімованою стрічкою на банкнотах із ефектом зміни Тризуба на знак гривні під час нахилу.

Перша партія налічуватиме кілька мільйонів штук і випускатиметься в межах запланованих обсягів на заміну зношених та пошкоджених банкнот інших номіналів. Додаткових витрат на виготовлення не передбачено.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив змінити шрифти на новій купюрі у 2 000 гривень із портретом Василя Стуса. Це зробили через зауваження дизайнерів, які помітили, що напис номіналу схожий на неофіційну кириличну версію російського шрифту.

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