В Украине введут в обращение банкноту 2 000 гривен: одна ее особенность уникальна в мире

2000 гривен / © Национальный банк Украины

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В Украине появится банкнота нового высокого номинала — 2 000 гривен. В Национальном банке объяснили экономическую необходимость такого шага, рассказали об уникальных элементах защиты и символической дате ввода денежного знака в обращение.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

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Когда и почему внедряют новый номинал

Национальный банк вводит в обращение банкноту номиналом 2 000 гривен с 4 сентября 2026 года. Презентацию провели заранее — за два месяца до даты введения в обращение, чтобы банковские и небанковские учреждения успели настроить терминалы и банкоматы, а граждане и бизнес ознакомились с дизайном и защитными элементами.

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Решение обусловлено совокупностью экономических факторов:

1. Рост доходов и цен. С момента появления купюры в 1 000 гривен (2019 год) среднемесячная зарплата в Украине выросла в три раза, а уровень цен на основе индекса инфляции — вдвое.

2. Потребность в наличных. Объем наличных денег в обращении вырос более чем вдвое — с почти 390 млрд гривен в 2019 году до более 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года, в том числе из-за потребностей военного времени.

3. Структура наличного обращения. Доля банкнот номиналом в 1 000 гривен по сумме уже превысила 55%, что в мировой центробанковской практике указывает на потребность в купюре высшего номинала.

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В НБУ уверяют, что выпуск новых банкнот не связан с «печатью денег» и не будет иметь негативных последствий для инфляции или валютного рынка. Они будут поступать в обращение исключительно через обмен на безналичные средства или другие банкноты.

Дата ввода банкноты в обращение выбрана не случайно. Ведь 4 сентября 1965 Василий Стус вместе с Вячеславом Чорновилом и Иваном Дзюбой провел один из первых открытых протестов против политических репрессий украинской интеллигенции в СССР во время премьеры фильма «Тени забытых предков» в киевском кинотеатре «Украина». Также 4 сентября 1985 года поэт погиб в заключении в советском лагере строгого режима «Пермь-36».

2000 гривень / © НБУ

Дизайн, портрет и инновационная защита

Правление Национального банка единогласно приняло решение разместить на банкноте портрет величайшего украинского поэта, диссидента и правозащитника Василия Стуса. На денежном знаке также будет размещаться подпись действующего Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного.

Новая купюра включает более 20 защитных элементов. Среди них выделяются оптически-сменный элемент SPARK, изменяющий цвет под разными углами зрения от пурпурного до золотисто-зеленого. А также уникальная «оконная» защитная лента Anima Colour в сине-желтой гамме, которая стала первой в мире подобной полихромной и анимированной лентой на банкнотах с эффектом смены Трезуба в знак гривны во время наклона.

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Первая партия будет насчитывать несколько миллионов штук и будет выпускаться в пределах планируемых объемов на замену изношенных и поврежденных банкнот других номиналов. Дополнительные затраты на изготовление не предусмотрены.

Напомним, Национальный банк Украины решил сменить шрифты на новой купюре в 2 000 гривен с портретом Василия Стуса. Это сделали из-за замечаний дизайнеров, которые заметили, что надпись номинала похожа на неофициальную кириллическую версию русского шрифта.

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