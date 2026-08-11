Как правильно сказать на украинском "Сміється той, хто сміється останній": объяснение языковедов

Как говорить на украинском правильно / © Фото из открытых источников

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Фраза «Сміється той, хто сміється останній» знакома многим еще с детства. Ее используют, когда хотят напомнить: не стоит рано радоваться победе или насмехаться над кем-то, ведь окончательный результат ситуации может оказаться совсем другим. В украинском языке это выражение действительно употребляется, но есть важный нюанс относительно его нормативной формы.

Как звучит правильный вариант

Можно сказать: «Гарно сміється той, хто сміється останній». Именно так это выражение зафиксировано в Толковом словаре украинского языка как пословица.

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В то же время в современной речи распространен и более короткий вариант: «Сміється той, хто сміється останнім». Он понятен украинскому говорящему и не противоречит грамматическому строению предложения.

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Почему «останнім», а не «останній»

В конструкции «той, хто сміється останнім» слово «останнім» является наречием употребления формы творительного падежа прилагательного «останній». Оно отвечает на вопрос «як?».

То есть речь идет не просто о человеке, который является последним в определенном списке, а о смеющемся напоследок после всех остальных.

Именно поэтому в такой формулировке естественно звучит: «хто сміється останнім».

Можно ли говорить «сміється той, хто сміється останній»

Да, такая форма тоже имеет основания для употребления. Она зафиксирована в украинских словарных источниках как часть пословицы: «Гарно сміється той, хто сміється останній».

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Поэтому считать вариант с «останній» безусловно ошибочным не стоит. В устойчивых выражениях форма может сохраняться в соответствии с традиционной конструкцией пословицы.

Какой вариант лучше использовать

Если вам нужна именно традиционная пословица, лучше всего употреблять форму «Гарно сміється той, хто сміється останній» — она зафиксирована в словаре.

В повседневной речи вполне естественно звучит вариант «Сміється той, хто сміється останнім».

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