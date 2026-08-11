Как правильно организовать пространство под раковиной: 5 практических советов

Как правильно организовать пространство под раковиной / © Unsplash

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Трубы, сифон и нестандартные габариты обычно превращают тумбу под кухонной мойкой в место загромождения, где постоянно накапливаются пакеты, губки, бытовая химия и другие мелочи, которые некуда положить. Как расчистить пространство под раковиной и сделать удобное место хранения?

Об этом пишут «Новини Ю».

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Хаос под кухонной мойкой: как превратить самую сложную зону в удобное место хранения

Именно этот уголок на кухне может стать самым удобным местом для моющих средств, губок, щеток и скребков. Эксперты по организации пространства советуют начинать с создания четкой карты замеров. Перед отправкой в магазин за полочками или органайзерами измерьте высоту и ширину свободного пространства под раковиной.

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Запишите точное расположение труб. Ни один органайзер или коробка не должны перекрывать доступ к вентилям и соединениям, ведь в случае сантехнических работ к ним должен быть свободный доступ.

Следующий шаг — грамотная сортировка. Средства, которыми вы пользуетесь каждый день, например губки, пакеты для мусора или таблетки для посудомоечной машины, сложите в зоне быстрого доступа у дверцы шкафчика.

Вместо этого запасы бытовой химии лучше отправить на нижний уровень или глубже в тумбу. Если же в шкафу накопилось несколько открытых бутылок одного назначения, целесообразно сначала использовать их, а уже потом открывать новые.

Особое внимание стоит уделить безопасности и контролю за сантехникой. Дно тумбы, плотно заставленное вещами, мешает вовремя заметить небольшие протечки.

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Во избежание порчи мебели переднюю часть периодически оставляйте свободной и проверяйте на наличие влаги или грязи. Практическим решением станет обычный низкий пластиковый поддон: он защитит дно шкафа от случайных капель и существенно облегчит уборку в шкафчике.

Решающую роль играет эргономика. Все, что хранится под раковиной, должно легко доставаться одним движением.

Чем отмыть раковину до блеска

Напомним, кухонная раковина является одним из самых уязвимых мест в доме, где каждый день скапливаются жир, остатки пищи и бактерии, которые вызывают неприятный запах и известковый налет.

Специалисты рекомендуют регулярно очищать чашу, кран и зону вокруг него несколько раз в неделю, а также проводить еженедельную дезинфекцию и чистку слива. Даже простое ежедневное удаление остатков пищи и промывка мойки помогает предотвратить образование устойчивого налета.

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Для эффективного ухода за раковиной сначала ее полностью освобождают, промывают теплой водой и моют средством для посуды с помощью мягкой губки. Для устранения стойкой грязи и запаха используют смесь соды и уксуса, которую оставляют на 5–10 минут и смывают горячей водой или пасту из соды и воды для сложных пятен.

Для дезинфекции можно применять перекись водорода или слабый хлорсодержащий раствор, однако их строго запрещено смешивать с уксусом или аммиаком из-за угрозы выделения опасных газов. В конце уборки раковину обязательно вытирают досуха микрофиброй, а для придания блеска поверхность полируют каплей масла или специальным средством для нержавеющей стали.

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