Як правильно організувати простір під раковиною: 5 практичних порад

Як правильно організувати простір під раковиною / © Unsplash

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Труби, сифон та нестандартні габарити зазвичай перетворюють тумбу під кухонною мийкою на місце захаращення, де постійно накопичуються пакети, губки, побутова хімія та інші дрібниці, які немає куди покласти. Як розчистити простір під раковиною та зробити з нього зручне місце зберігання?

Про це пишуть «Новини Ю».

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Хаос під кухонною мийкою: як перетворити найскладнішу зону на зручне місце зберігання

Саме цей закуток на кухні може стати чи не найзручнішим місцем для мийних засобів, губок, щіток та шкребків. Експерти з організації простору радять починати зі створення чіткої карти замірів. Перед тим як вирушати до магазину за поличками чи органайзерами, виміряйте висоту та ширину вільного простору під раковиною.

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Запишіть точне розташування труб. Жоден органайзер чи коробка не повинні перекривати доступ до вентилів і з’єднань, адже у разі сантехнічних робіт до них має бути вільний доступ.

Наступний крок — грамотне сортування. Засоби, якими ви користуєтеся щодня, наприклад, губки, пакети для сміття чи таблетки для посудомийки, складіть у зоні швидкого доступу біля дверцят шафки.

Натомість запаси побутової хімії краще відправити на нижній рівень або глибше в тумбу. Якщо ж у шафі накопичилося кілька відкритих пляшок одного призначення, доцільно спочатку довикористовувати їх, а вже потім відкривати нові.

Окрему увагу слід приділити безпеці та контролю за сантехнікою. Дно тумби, яке щільно заставлене речами, заважає вчасно помітити невеликі протікання.

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Щоб уникнути псування меблів, передню частину періодично залишайте вільною та перевіряйте на наявність вологи чи бруду. Практичним рішенням стане звичайний низький пластиковий піддон: він захистить дно шафи від випадкових крапель і суттєво полегшить прибирання в шафці.

Вирішальну роль відіграє ергономічність. Усе, що зберігається під раковиною, має легко діставатися одним рухом.

Чим відмити раковину до блиску

Нагадаємо, кухонна раковина є одним із найуразливіших місць у домі, де щодня накопичуються жир, залишки їжі та бактерії, що спричиняють неприємний запах і вапняний наліт.

Фахівці рекомендують регулярно очищувати чашу, кран і зону навколо нього декілька разів на тиждень, а також проводити щотижневу дезінфекцію та чищення зливу. Навіть просте щоденне видалення залишків їжі та промивання мийки допомагає запобігти утворенню стійкого нальоту.

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Для ефективного догляду за раковиною спочатку її повністю звільняють, промивають теплою водою та миють засобом для посуду за допомогою м’якої губки. Для усунення стійкого бруду та запаху використовують суміш соди й оцту, яку залишають на 5–10 хвилин і змивають гарячою водою, або пасту із соди та води для складних плям.

Для дезінфекції можна застосовувати перекис водню або слабкий хлорвмісний розчин, проте їх суворо заборонено змішувати з оцтом чи аміаком через загрозу виділення небезпечних газів. Наприкінці прибирання раковину обов’язково витирають насухо мікрофіброю, а для додання блиску поверхню відполіровують краплею олії або спеціальним засобом для нержавійної сталі.

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