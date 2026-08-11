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41-річна українка відверто розповіла про роман із молодшим на 19 років хлопцем (фото)
Пара побудувала міцну емоційну близькість, але через вісім місяців їхні стосунки добігли кінця.
41-річна українка Лілія Шевцова відверто поділилася історією восьмимісячного роману з 22-річним хлопцем. Попри глибоку душевну близькість і підтримку, цей незвичний союз із різницею у віці зрештою завершився.
Про це у своєму Instagram-акаунті розповіла користувачка @liliia_shevtsova.
«Йому 22, мені 41. Вісім місяців ми були разом, але казка не трапилась. Вчора ці стосунки завершились. Тепер про відносини я знаю ще більше», — написала українка.
За словами Лілії, вона та хлопець познайомилися у непростий для неї період. Після попереднього невдалого досвіду жінка почувалася психологічно виснаженою і не збиралася розпочинати нові стосунки.
На початку роману пара не будувала спільних планів і не мала певних очікувань. Однак у процесі спілкування вони дедалі більше зближувалися, а взаємне пізнання переросло у сильні почуття.
Різниця у віці у 19 років не стала для пари перешкодою. Жінка зазначає, що поруч із коханим практично не відчувала цієї різниці. За словами Лілії, хлопець був розумним і мудрим, тому іноді вона навіть почувалася молодшою за нього.
Пара не зважала на можливе засудження з боку інших людей і зосередилася на взаєморозумінні та щирості. Між ними склалися не лише гармонійні інтимні стосунки, а й глибокий емоційний зв’язок. Водночас така близькість часом навіть лякала жінку своєю щирістю та силою.
Однак ці стосунки тривали лише вісім місяців і зрештою завершилися. Попри це, роман став важливим досвідом для обох. Хлопець зізнався, що саме поруч із Лілією відчув себе чоловіком. Жінка ж, зі свого боку, знову навчилася дозволяти собі бути вразливою та залишатися собою.
До слова, у Вінниці мешкає родина, яка здобула популярність у соцмережах завдяки різниці у віці: 24-річний Сергій Ільчук та 53-річна Оксана Лоянич одружені майже чотири роки та виховують дівчаток-двійнят Софію та Алісу, яких народила сурогатна мати.