Це означатиме закінчення війни в Україні: астролог назвав важливий знак миру

Влад Росс

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Відомий український астролог Влад Росс зробив передбачення про війну Росії проти України. Він вважає, що якщо диктатор Путін щезне з інформаційного простору РФ, це означатиме, що країна-агресорка готова до миру.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

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Влад Росс зазначив, що зараз росіяни не хочуть домовлятися про мир. Проте він переконаний, що такий час настане. Він також назвав ознаку миру.

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«Поки на російському телебаченні ми бачитимемо Путіна — це означає, що війна триватиме. Та влада, яка зараз перебуває у Росії, не хоче укладати договір», — пояснив Влад Росс.

Астролог переконаний, що зрештою диктатор Путін втратить владу і ті, хто прийдуть після нього, будуть готові до розмови про закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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