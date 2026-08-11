Сонячне затемнення 2026 року: де, коли і як дивитися це астрономічне явище

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

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12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення. Воно пройде над частиною Європи та Атлантичним океаном, а часткову фазу можна буде спостерігати на значно більшій території — приблизно на чверті планети.

Про це розповідає newscientist.

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Де і коли можна побачити сонячне затемнення та як спостерігати за ним безпечно

У середу, 12 серпня, тінь Місяця пройде через кілька регіонів Північної півкулі. Повна фаза затемнення буде доступна лише на вузькій смузі, тоді як часткове затемнення побачать мешканці значно більшої території.

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Де можна побачити повне сонячне затемнення

Повна фаза затемнення розпочнеться близько полудня за місцевим часом на території Росії, після чого тінь Місяця рухатиметься на схід через Північний Льодовитий океан.

Далі вона пройде неподалік Північного полюса та досягне північно-східної частини Гренландії після 16:00 за місцевим часом.

Тінь рухатиметься уздовж східного узбережжя Гренландії зі швидкістю понад 3400 км/год. Максимальна тривалість повної фази становитиме приблизно 2 хвилини 18 секунд.

Після Гренландії смуга повного затемнення перетне Атлантичний океан і досягне Ісландії. Саме тут явище можна буде спостерігати вже в густонаселенішій частині маршруту.

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У Рейк’явіку повна фаза триватиме трохи більше хвилини та настане близько 17:48 за місцевим часом.

Для Ісландії це буде особлива подія: попереднє повне сонячне затемнення там спостерігали у 1954 році, а наступне буде лише у 2196 році.

Після Ісландії тінь Місяця знову пройде над Атлантикою та вийде на суходіл у північній Іспанії приблизно перед 20:30 за місцевим часом. Смуга повного затемнення також торкнеться північно-східної частини Португалії та Балеарських островів біля східного узбережжя Іспанії.

Після заходу Сонця затемнення завершиться.

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Де буде видно часткове затемнення Сонця

Часткову фазу, під час якої Місяць закриває лише частину сонячного диска, можна буде побачити на території, що охоплює приблизно чверть планети.

У Великій Британії та Ірландії Місяць закриє від 90% до 96% сонячного диска.

У Лондоні затемнення триватиме приблизно з 18:17 до 20:06, а максимальна фаза очікується о 19:12 за місцевим часом. Оскільки Сонце перебуватиме низько над горизонтом і наближатиметься до заходу, для спостереження потрібен відкритий вид на захід.

Часткове затемнення також буде видно в більшості районів Канади, на Алясці та північному сході США.

Наприклад, у Монреалі Місяць закриє близько 18% Сонця, максимум очікується о 13:45. У Нью-Йорку затемнення буде значно слабшим — близько 9%, а максимальна фаза припаде приблизно на 13:54.

Що відбувається під час повного затемнення

Під час повної фази Місяць повністю закриває сонячний диск. У цей момент денне світло швидко слабшає, перетворюючись на сутінки, а температура біля поверхні Землі може знизитися на кілька градусів.

Також стають помітними зорі, а навколо затемненого Сонця з’являється його зовнішня атмосфера — корона.

У звичайних умовах корону важко побачити через значно яскравіше світло інших частин Сонця. Коли Місяць повністю закриває сонячний диск, гаряча плазма корони стає видимою неозброєним оком.

Саме спостереження за короною є однією з головних причин, чому повні сонячні затемнення становлять інтерес для науковців. Вони дозволяють досліджувати зовнішні шари сонячної атмосфери та, зокрема, намагатися пояснити, чому корона має значно вищу температуру, ніж поверхня Сонця.

Як безпечно спостерігати за затемненням

Дивитися прямо на Сонце під час часткового затемнення небезпечно без спеціального захисту для очей.

Для спостереження необхідні спеціальні окуляри для сонячних затемнень або відповідний сонячний фільтр. Звичайні сонцезахисні окуляри не забезпечують достатнього захисту.

Якщо спеціальних окулярів немає, спостерігати за явищем можна непрямим способом — наприклад, за допомогою простої камери-обскури або проєкції форми Сонця через природні тіні.

Під час повної фази ситуація інша: коли Місяць повністю закриває сонячний диск, корону можна спостерігати безпосередньо. Але щойно з’являється навіть невелика частина яскравого сонячного диска, захист для очей потрібно використовувати знову.

Повне сонячне затемнення 12 серпня 2026 року стане одним із найбільш помітних астрономічних явищ року для спостерігачів у частині Європи.

Найкращі умови для спостереження повної фази матимуть ті, хто опиниться на вузькій смузі проходження місячної тіні — від Гренландії та Ісландії до північної Іспанії.

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