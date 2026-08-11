Книжка чекатиме на полиці: "Укрзалізниця" запустила нову послугу під час купівлі квитків

Читання / © pixabay.com

Реклама

Відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовити книжку під час оформлення квитка на деякі рейси — вона чекатиме на них на полиці під час старту маршруту.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Як зазначають в УЗ, через російські удари по складах і друкарнях лише за останні місяці в Україні згоріло понад 10 мільйонів книжок, що стало одним із найтяжчих ударів по видавничій галузі за весь час повномасштабної війни.

Реклама

«Купуючи українську книжку, ви підтримуєте видавців, книгарні та всіх, хто продовжує працювати й створювати нові історії попри російські атаки. Кожна книжка, яка сьогодні їде з нами у вагоні — це ще одна історія, яку ворогу не вдалося знищити», — йдеться у дописі.

Замовити книгу під час купівлі квитка можна на міжнародних рейсах до Польщі (Перемишль, Хелм), Угорщини (Будапешт), Молдови (Кишинів) та Румунії (Бухарест).

Також послуга діє у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:

№ 81/82 «Сакура» (Київ — Ужгород);

№ 95/96 «Гуцульщина» (Київ — Рахів);

№ 01/02 «Єдність» (Харків — Рахів);

№ 15/16 «Лесь Курбас» (Харків — Івано-Франківськ);

№ 17/18 «Сковорода» (Харків — Ужгород);

№ 79/80 «Січеслав» (Дніпро — Львів);

№ 106/105 «Чорноморець» (Одеса — Київ);

№ 43/44 «Стефанія» (Івано-Франківськ — Дніпро);

№ 7/8 «Буковина» (Київ — Чернівці);

№ 92/91 «Леополіс» (Львів — Київ).

Для тих, хто багато читає, у програмі лояльності Укрзалізниці за накопичені бали («Обіймашки») діють пропозиції від партнерів, серед яких:

Реклама

Readeat;

«Абук»;

«Книголенд»;

майстерня історій «Мрієлов»;

Librarius;

«Книгарня Є»;

Megogo Books;

«#Книголав»;

Ukraїner.

Серед пропозицій — промокоди, знижки на електронні та паперові книжки, а також спеціальні бонуси.

Зазначимо, що за останні два місяці внаслідок російських обстрілів було знищено близько 10 мільйонів книжок.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч проти 14 травня у Києві було пошкоджено склад українського видавництва «Ще одну сторінку».

Новини партнерів