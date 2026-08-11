Мудрик погодився залишити "Челсі" цього літа: що відомо

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, з якого нещодавно зняли дискваліфікацію за вживання допінгу, погодився залишити клуб цього літа.

Як повідомляє видання BBC, 25-річний українець під час зустрічей наприкінці передсезонного турне лондонського клубу дав згоду вирушити в оренду до закриття літнього трансферного вікна.

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За інформацією джерела, "Челсі" розглядає цей трансфер як можливість для вінгера набрати оптимальну фізичну форму.

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Стверджується, що Мудрику запропонували варіант з орендою до французького "Страсбура", який, як і "Челсі", належить компанії BlueCo. Однак українець віддає перевагу переходу до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги.

Потенційними варіантами також називаються кілька інших клубів, серед яких є провідні команди Італії.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2031 року.

За лондонський клуб українець провів 73 матчі у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 11 результативних передач.

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У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Після повернення на поле Мудрик виходив на заміну в трьох товариських матчах "Челсі", сумарно провівши на полі 16 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Мудрик відзначився першою результативною дією за "Челсі" після допінг-скандалу.

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