Що не можна робити під час сонячного затемнення 12 серпня: п'ять головних заборон

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

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У середу, 12 серпня, відбудеться повне сонячне затемнення. В астрології воно припаде приблизно на 20-й градус Лева та відкриє новий цикл, пов'язаний із самовираженням, творчістю, коханням, упевненістю у собі та бажанням змінити власне життя.

Астрологи часто описують сезон затемнень як час, коли обставини можуть швидко змінюватися, а інформація, якої раніше бракувало, поступово виходить назовні. Саме тому цей період радять використовувати насамперед для спостереження, переосмислення та завершення старих справ, а не для спроб контролювати все, що відбувається.

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Розповідаємо, яких п'яти речей прихильники астрології радять уникати під час сонячного затемнення 12 серпня.

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Не ухвалюйте доленосних рішень поспіхом

Одна з найпоширеніших астрологічних рекомендацій під час сезону затемнень — не поспішати з рішеннями, які неможливо легко змінити.

Йдеться, наприклад, про різке звільнення з роботи, розрив стосунків на емоціях або інші кроки, до яких людина ще вчора не була готова.

Астрологи пояснюють це тим, що затемнення символічно пов'язують із появою нової інформації та несподіваними поворотами. Те, що 12 серпня здається очевидним, через кілька днів може виглядати зовсім інакше.

Якщо рішення назріло давно і його неможливо відкласти, затемнення, звісно, не є причиною зупиняти життя. Йдеться радше про те, щоб не діяти винятково під впливом сильних емоцій.

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Не починайте конфлікти

Затемнення у вогняному знаку Лева символічно акцентує теми гордості, визнання та бажання бути почутими.

Через це дрібна суперечка може сприйматися серйозніше, ніж зазвичай. А бажання довести власну правоту — лише посилити протистояння.

Якщо розмова стає надто емоційною, краще дати собі час і повернутися до неї пізніше.

Особливо небажано використовувати затемнення як привід для ультиматумів: «або зараз, або ніколи».

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Не намагайтеся будь-якою ціною втримати старе

Сонячні затемнення в астрології пов'язують не лише з початками, але й із моментами, коли стає очевидно: певний етап уже завершився.

Тому 12 серпня не варто витрачати всі сили на спроби повернути ситуацію до того вигляду, який вона мала раніше.

Це може стосуватися стосунків, роботи, дружби, старих планів або навіть уявлення про себе.

Замість запитання «як зробити, щоб усе було як раніше?» корисніше поставити інше: «Що я можу створити на місці того, що вже змінилося?»

Не перевантажуйте себе

Астрологи часто характеризують затемнення як емоційно насичені періоди.

Тому 12 серпня краще не планувати десять важливих справ одночасно лише тому, що хочеться «почати нове життя».

Затемнення у Леві справді символічно пов'язане з початком нового циклу, але це не означає, що всі зміни потрібно здійснити за одну добу.

Варто залишити у розкладі трохи вільного часу, відпочити та прислухатися до власних реакцій.

Не перетворюйте тривожні думки на пророцтва

Мабуть, це найважливіша «заборона».

Упродовж століть затемнення обростали міфами, прикметами та страхами. Проте з погляду астрономії це природне явище, яке виникає, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем.

Тому затемнення не означає, що неодмінно повинно трапитися щось погане.

Навіть у межах сучасної популярної астрології затемнення трактують не лише як час потрясінь, а й як можливість закрити старі історії та розпочати новий етап.

Якщо 12 серпня нічого драматичного не станеться — це абсолютно нормально.

Що натомість можна зробити 12 серпня

Замість радикальних дій цей день можна використати для спостереження за собою.

Запишіть, що останнім часом найбільше займає ваші думки, які ситуації хочеться залишити у минулому та чого ви прагнете протягом наступних місяців.

Також можна повернутися до давно відкладених творчих ідей. Оскільки затемнення відбувається у Леві, астрологи особливо пов'язують його з творчістю, романтикою, самовираженням та впевненістю у власному голосі.

І ще одна заборона вже не езотерична, а цілком реальна: не дивіться на Сонце без спеціального захисту для очей. Звичайні сонцезахисні окуляри для спостереження за частковою фазою сонячного затемнення не підходять.

В Україні затемнення буде лише частковим. Наприклад, у Києві воно розпочнеться близько 20:14, максимум очікується приблизно о 20:18 за місцевим часом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва, мольфарство та екстрасенсорика не є науками, а передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тому її не варто сприймати як інструмент для ухвалення важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що сонячне затемнення переверне життя цих знаків Зодіаку: хто опиниться на порозі великих змін.

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