Что нельзя делать во время солнечного затмения 12 августа: пять главных запретов

Солнечное затмение / © ТСН.ua

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В среду, 12 августа, произойдет полное солнечное затмение. В астрологии оно придется примерно на 20 градус Льва и откроет новый цикл, связанный с самовыражением, творчеством, любовью, уверенностью в себе и желанием изменить собственную жизнь.

Астрологи часто описывают сезон затмений как время, когда обстоятельства могут быстро изменяться, а ранее недостававшая информация постепенно выходит наружу. Именно поэтому этот период советуют использовать прежде всего для наблюдения, переосмысления и завершения старых дел, а не для попыток контролировать происходящее.

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Рассказываем, каких пяти вещей поклонники астрологии советуют избегать во время солнечного затмения 12 августа.

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Не принимайте судьбоносных решений наспех

Одна из самых распространенных астрологических рекомендаций во время сезона затмений — не спешить с легко изменившимися решениями.

Речь идет, например, о резком увольнении с работы, разрыве отношений на эмоциях или других шагах, к которым человек еще вчера не был готов.

Астрологи объясняют это тем, что затмение символически связывается с появлением новой информации и неожиданными поворотами. То, что 12 августа кажется очевидным, через несколько дней может выглядеть совсем по-другому.

Если решение назрело давно и невозможно отложить, затмение, конечно, не является причиной останавливать жизнь. Речь идет скорее о том, чтобы не действовать исключительно под влиянием сильных эмоций.

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Не начинайте конфликты

Затмение в огненном знаке Льва символически акцентирует тему гордости, признания и желания быть услышанными.

Поэтому мелкий спор может восприниматься серьезнее, чем обычно. А желание доказать свою правоту — лишь усилить противостояние.

Если разговор становится слишком эмоциональным, лучше дать себе время и вернуться к нему позже.

Особенно нежелательно использовать затмение в качестве повода для ультиматумов: «или сейчас, или никогда».

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Не пытайтесь любой ценой удержать старое

Солнечные затмения в астрологии связывают не только с началами, но и с моментами, когда становится очевидным: определенный этап уже завершился.

Поэтому 12 августа не стоит тратить все силы на попытки вернуть ситуацию к виду, который она имела раньше.

Это может относиться к отношениям, работе, дружбе, старым планам или даже представлению о себе.

Вместо вопроса «как сделать, чтобы все было как раньше?» полезнее поставить другое: "Что я могу создать на месте того, что уже изменилось?"

Не перегружайте себя

Астрологи часто характеризуют затмения как эмоционально насыщенные периоды.

Поэтому 12 августа лучше не планировать десять важных дел одновременно только потому, что хочется начать новую жизнь.

Затмение в Льве действительно символически связано с началом нового цикла, но это не означает, что все изменения нужно осуществить за сутки.

Следует оставить в расписании немного свободного времени, отдохнуть и прислушиваться к собственным реакциям.

Не превращайте тревожные мысли в пророчества

Пожалуй, это самый важный «запрет».

На протяжении веков затмение обрастало мифами, приметами и страхами. Однако с точки зрения астрономии это природное явление, которое возникает, когда Луна проходит между Землей и Солнцем.

Поэтому затмение не означает, что обязательно должно случиться что-то плохое.

Даже в рамках современной популярной астрологии затмение трактуют не только как время потрясений, но и возможность закрыть старые истории и начать новый этап.

Если 12 августа ничего драматического не произойдет, это абсолютно нормально.

Что же можно сделать 12 августа

Вместо радикальных действий, этот день можно использовать для наблюдения за собой.

Запишите, что в последнее время больше всего занимает ваши мысли, какие ситуации хочется оставить в прошлом и чего вы хотите в течение следующих месяцев.

Также можно вернуться к давно отложенным творческим идеям. Поскольку затмение происходит в Льве, астрологи особенно связывают его с творчеством, романтикой, самовыражением и уверенностью в собственном голосе.

И еще один запрет уже не эзотерический, а вполне реальный: не смотрите на Солнце без специальной защиты для глаз . Обычные солнцезащитные очки для наблюдения за частичной фазой солнечного затмения не подходят.

В Украине затмение будет лишь частичным. К примеру, в Киеве оно начнется около 20:14, максимум ожидается примерно в 20:18 по местному времени.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.

Напомним, что ранее мы писали о том, что солнечное затмение перевернет жизнь этих знаков зодиака: кто окажется на пороге больших перемен.

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