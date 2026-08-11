Действительно ли у Трампа и Мелании есть «контракт на отношения»: экс-работник Белого дома ответил / © Associated Press

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Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи поделился своими наблюдениями относительно заявлений о якобы брачном контракте между Меланией и президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Mirror US.

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Дональд и Мелания Трамп женаты уже более двух десятилетий, и весь мир следит за каждым их шагом с момента избрания Трампа президентом Соединенных Штатов в 2017 году.

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С тех пор распространяются разные слухи об отношениях пары, многие утверждают, что они находятся в «транзакционных договорных отношениях».

«Репортеры сказали, что между ними есть договоренность, что есть понимание, что она привыкла к определенному образу жизни, и он заботится о том, чтобы она его и получила. Если вы меня прямо спрашиваете, видел ли я контракт между ними — я не видел контракта», — подтвердил бывший сотрудник Белого дома.

«Вы спрашиваете меня, как наблюдателя лично в 2016 и 2017 годах, и даже во второй половине 2015 года, ведут ли они себя так, будто находятся в транзакционных договорных отношениях? По моим наблюдениям, да. Однако я не видел этого на первый взгляд, поэтому просто делюсь своими наблюдениями, полученными с чужих слов», — добавил Скарамуччи.

Кроме комментария относительно того, считает ли он, что между Трампом и Меланией существовал контракт, он также поделился своим мнением по поводу самой Мелании, признавшись, что считает ее более приземленной, чем могут предположить другие.

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«Я считал, что Мелания очень приземленная, хотите верьте, хотите нет. Она преданная и не собирается отказываться от Трампа из-за того, что он идиот. На первый взгляд, он идиот, поэтому, по-видимому, они и не живут вместе», — говорит бывший директор по коммуникациям Белого дома.

Замечания Энтони прозвучали спустя несколько недель после того, как старший советник Мелании опроверг предположение о том, что она исчезла из публичной жизни.

Ранее журналистка Джоанна Коулз подсчитала, что Мелания сделала «приблизительно 14-16 публичных выступлений в этом году».

Однако Мишель Обама за время своего пребывания в должности первой леди появлялась на публике более 100 раз в год, рядом с Бараком Обамой.

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Последний раз Меланию видели на публике вместе с мужем в середине июля, когда они были на финале чемпионата мира по футболу в Нью-Джерси.

Ранее Трамп шокировал признанием, что запрещает ему делать первая леди Мелания.

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