"Жизнь стоит больше, чем электричка": в УЗ объяснили, как действовать на вокзалах во время тревоги

«Укрзализныця» выпустила суровое предупреждение для пассажиров / © "Укрзализныця"

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После того, как 8 человек погибли на железнодорожной станции в Броварском районе, «Укрзализныця» призвала пассажиров не оставаться на станциях во время воздушной тревоги.

Заявление «Укрзализныци» передает Киевская областная военная администрация.

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В КОВА отмечают, что во время массированных вражеских атак пребывание на железнодорожных объектах опасно. Пассажиров предупреждают, что в случае объявления тревоги или угрозы обстрела необходимо немедленно переходить к укрытиям или отходить на безопасное расстояние.

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Рекомендуемые действия при нахождении на станции/платформе в случае объявления воздушной тревоги:

немедленно покинуть помещение вокзала, перрона и платформы и проследовать до ближайшего укрытия;

в случае отсутствия обустроенного укрытия поблизости использовать особенности рельефа, канавы или бетонные конструкции за пределами железнодорожного полотна;

воздерживаться от пребывания рядом с подвижным составом;

избегать нахождения рядом со стеклянными фасадами вокзалов, табло и линиями электропередач высокого напряжения.

При пребывании в поезде во время остановки безопасности:

четко следовать указаниям железнодорожников;

в случае получения команды на эвакуацию сразу покинуть вагон, избегать паники и следовать в безопасное место подальше от путей и контактной сети;

не находиться в скоплении людей.

«При массированных атаках движение в регионах, которые могут стать целью, оперативно останавливается из соображений безопасности. Как бы то ни было, жизнь точно стоит больше, чем возможность пропустить электричку», — добавили в УЗ.

Ранее сообщалось, что ночью 5 августа восемь человек погибли на железнодорожной платформе под Броварами. Во время атаки на регион люди находились на станции Квитневое.

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Напомним, 6 августа российская армия атаковала также город Лозовая Харьковской области. Российский снаряд попал в вагон поезда возле вокзала. Повреждено здание вокзала. Есть погибшие.

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