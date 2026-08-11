Венгрия избрала президента, которого когда-то устранил Орбан: что известно

Андраш Бака / © скриншот с видео

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Во вторник, 11 августа, венгерский парламент поддержал кандидатуру бывшего судьи Верховного суда Андраша Баки на пост президента страны — за него отдали голоса 140 депутатов, в то время как шестеро выступили против.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Голосование в парламенте и назначение Андраша Баки

Сообщается, что это решение опирается на большинство правящей партии под руководством премьер-министра Петера Мадьяра, имеющей более двух третей голосов. В то же время, законодатели от партии бывшего премьера Виктора Орбана полностью воздержались от участия в голосовании.

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Отмечается, что Андраш Бака ранее занимал должность судьи Европейского суда по правам человека. Впоследствии возглавлял Верховный суд Венгрии. Однако в начале 2012 года Виктор Орбан досрочно отстранил его от этой должности. На посту президента Бака заменил Тамаша Сульока, назначенного еще во времена предыдущей власти и которого в прошлом месяце заставили уйти в отставку под давлением нового правительства.

Зачем новое правительство сменило президента и полномочия главы государства

В издании отметили, что увольнение Сульока — это очередной шаг новой власти, которая пытается убрать людей Орбана с государственных должностей. Премьер-министр Петер Мадьяр заставил предшественника уйти, потому что боялся, что тот будет блокировать важные законы. А эти законы необходимы, чтобы Евросоюз разморозил для Венгрии миллиарды евро помощи.

Хотя у венгерского президента есть ограниченные исполнительные полномочия, глава государства сохраняет важные рычаги влияния. Он может откладывать подписание законов или направлять их на рассмотрение в Конституционный суд.

В своей речи после присяги новый президент Андраш Бака пообещал помочь восстановить верховенство права и гарантировать, что правительство снова не получит неограниченных полномочий.

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«Важность этой задачи стала особенно очевидна после опыта последних лет. В Венгрии сложилась система, в которой политическая партия захватила государство и его институты», — подчеркнул он.

Позиция экспертов по изменениям в стране

Сообщается, что избрание Андраша Баки имеет большое символическое значение для возросших на фоне политических изменений венгерских активов. По словам экономиста Commerzbank AG Таты Гхоше, это событие происходит параллельно с другими шагами Мадьяра, направленными на отстранение союзников Орбана от должностей. При этом полный переход от режима Орбана займет длительное время.

«Хотя избирательный мандат может быть сильным, государственный аппарат остается под сильным влиянием предыдущего режима, и отмена устоявшейся политики потребует времени», — отметил экономист.

Напомним, Венгрия отложила открытие еще двух переговорных кластеров в рамках вступления Украины в Европейский Союз, несмотря на смену власти и завершение Киевом всех формальных процедур.

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