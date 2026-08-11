Угорщина обрала президента, якого колись усунув Орбан: що відомо

Андраш Бака / © скриншот з відео

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У вівторок, 11 серпня, угорський парламент підтримав кандидатуру колишнього судді Верховного суду Андраша Баки на пост президента країни — за нього віддали голоси 140 депутатів, тоді як шестеро виступили проти.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Голосування в парламенті та призначення Андраша Баки

Повідомляється, що це рішення спирається на більшість правлячої партії під керівництвом прем’єр-міністра Петера Мадяра, яка має понад дві третини голосів. Водночас законодавці від партії колишнього прем’єра Віктора Орбана повністю утрималися від участі в голосуванні.

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Зазначається, що Андраш Бака раніше обіймав посаду судді Європейського суду з прав людини. А згодом очолював Верховний суд Угорщини. Проте на початку 2012 року Віктор Орбан достроково усунув його з цієї посади. На посту президента Бака замінив Тамаша Сульока, якого призначили ще за часів попередньої влади і якого минулого місяця змусили піти у відставку під тиском нового уряду.

Навіщо новий уряд змінив президента та повноваження глави держави

У виданні зазначили, що звільнення Сульока — це черговий крок нової влади, яка намагається прибрати людей Орбана з державних посад. Прем’єр-міністр Петер Мадяр змусив попередника піти, бо боявся, що той блокуватиме важливі закони. А ці закони необхідні, щоб Євросоюз розморозив для Угорщини мільярди євро допомоги.

Хоча угорський президент має обмежені виконавчі повноваження, глава держави зберігає важливі важелі впливу. Він може відкладати підписання законів або спрямовувати їх на розгляд до Конституційного суду.

У своїй промові після складання присяги новий президент Андраш Бака пообіцяв допомогти відновити верховенство права та гарантувати, що уряд знову не отримає необмежених повноважень.

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«Важливість цього завдання стала особливо очевидною після досвіду останніх років. В Угорщині склалася система, в якій політична партія захопила державу та її інституції», — наголосив він.

Позиція експертів щодо змін в країні

Повідомляється, що обрання Андраша Баки має велике символічне значення для угорських активів, які зросли на тлі політичних змін. За словами економіста Commerzbank AG Тати Гхоше, ця подія відбувається паралельно з іншими кроками Мад’яра, спрямованими на усунення союзників Орбана з посад. При цьому повний перехід від режиму Орбана займе тривалий час.

«Хоча виборчий мандат може бути сильним, державний апарат залишається під сильним впливом попереднього режиму, і скасування усталеної політики вимагатиме часу», — зазначив економіст.

Нагадаємо, Угорщина відклала відкриття ще двох переговорних кластерів у межах вступу України до Європейського Союзу, попри зміну влади та завершення Києвом усіх формальних процедур.

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