Кремлівський диктаторааВолодимир Путін

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Росія планує завдавати масованих ударів по Україні і запускати до сотні балістичних ракет за одну атаку завдяки постачанням озброєння з КНДР. Через критичну нестачу власних виробничих потужностей ворог змушений масово покладатися на північнокорейські зразки, які вже відомі своєю вкрай низькою точністю.

Про реальні технічні характеристики цієї небезпечної зброї та справжню мету систематичних терористичних атак по мирних містах розповів військовий аналітик і майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман і інтерв’ю Radio NV.

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Проблеми з точністю ракет КНДР

За заявленими технічними характеристиками балістичні ракети KN-23 та KN-24 можуть відхилятися від заданої цілі приблизно на двісті метрів, проте на практиці цей показник сягає кількох кілометрів. Передана Росії партія озброєння проходила додаткову модернізацію, яка виявилася абсолютно провальною, тому ці ракети часто влучають у випадкові цивільні об’єкти.

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«Але відхилення на кілометри — це щось не те з тією ракетою, і вони, швидше за все, намагаються розібратися, що саме не працює і яким чином її удосконалити», — зазначив Олексій Гетьман.

Експерт додав, що росіянам конче необхідно влучати у стратегічні енергорозподільчі та водопостачальні об’єкти, тому вони продовжуватимуть випробовувати та допрацьовувати ці ракети безпосередньо під час бойових дій.

Дефіцит власної зброї та масштабні плани

Російське командування прагне суттєво збільшити інтенсивність обстрілів і мріє здійснювати масовані залпи, під час яких випускатиме до сотні балістичних цілей одночасно, проте власними силами реалізувати такий задум неможливо. Задля досягнення цієї мети агресор навіть призупинив виготовлення ракет Х-32 та «Кинджалів», аби спрямувати всі вивільнені кошти винятково на виробництво комплексів «Іскандер-М».

«Це може бути раз на місяць максимум, бо їхнє виробництво балістики складає десь 70-80 ракет „Іскандер-М“, а на складах в запасі у них залишилось не більше ніж півтори сотні таких ракет», — наголосив аналітик.

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Головна мета ракетного терору

Використання настільки неточної зброї для щоденних ударів по мирних українських містах є абсолютно свідомим кроком окупантів, безпосередньо спрямованим на тотальне залякування суспільства.

«Це відома тактика росіян, коли вони намагаються тиснути у різний спосіб на неокуповану територію, щоб розхитати довіру до влади», — пояснив Гетьман.

За його словами, ворог плекає марну надію, що доведені до відчаю регулярними кривавими обстрілами громадяни почнуть самостійно вимагати від офіційного керівництва держави піти на політичні поступки.

Таким чином, масоване застосування північнокорейського балістичного озброєння з величезною похибкою не має жодного виправданого військового сенсу, а слугує для росіян винятково інструментом цинічного терору.

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Нагадаємо, Росія може розмістити у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який матиме на озброєнні шість пускових установок і близько 120 балістичних ракет KN-23. За заявленими характеристиками, північнокорейська ракета KN-23 фактично є копією російської балістичної ракети «Іскандер-М».

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