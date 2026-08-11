Кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС знову зросла: де їх найбільше

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Кількість українців із тимчасовим захистом у Євросоюзі знову зросла. За останній місяць біженців стало більше на десятки тисяч, а приріст зафіксували в більшості країн ЄС.

Про це повідомляє Євростат.

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Статистика за червень 2026 року: лідери за кількістю біженців

Наприкінці першого літнього місяця 2026 року Європейський Союз надавав тимчасовий захист для 4,41 мільйона українців. Якщо порівнювати з травневими показниками, кількість наших співвітчизників зі схожим статусом збільшилася на 24 380 осіб або на 0,6%.

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Загалом вихідці з України формують понад 98,5% від загального обсягу осіб, які користуються таким захистом у європейських країнах. Країнами ЄС, які приймають найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист з України, є:

Німеччина — 1 286 230 осіб (29,2% від загальної кількості осіб у ЄС);

Польща — 961 170 осіб (21,8%);

Чехія — 390 810 осіб (8,9%).

Динаміка змін у країнах ЄС та демографічний розподіл

За останній місяць кількість українців із тимчасовим захистом збільшилася у 24 із 27 країн Євросоюзу, причому найбільший приріст зафіксували в Італії (на 4 115 осіб, або 8,8%), Чехії (на 3 835 осіб, або 1%) та Німеччині (на 2 960 осіб, або 0,2%).

Водночас зменшення кількості людей зі статусом захисту показали лише три країни: Польща (мінус 6 335 осіб, або 0,7%), Бельгія (мінус 35 осіб, або 0,04%) та Ірландія (мінус 15 осіб, або 0,01%).

«Найвищі показники кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалися в Чехії — 35,8, Словаччині (27,2) та на Кіпрі (26,8), порівняно з 9,8 на рівні ЄС», — зазначається у Євростаті.

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Щодо демографічного складу, то дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки — 27%, а неповнолітні — майже третину (29,6%) усіх осіб, які отримали тимчасовий захист.

Тимчасовий захист для українців в ЄС — останні новини

Нагадаємо, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року.

Раніше ми писали, що у польському Сеймі зареєстрували законопроєкт про розширення переліку вразливих категорій українців, яким відновлять право на безоплатне проживання та медичне страхування.

Раніше ми писали, якщо українці втрачають тимчасовий захист, це зовсім не означає, що їм доведеться негайно повертатися додому.

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