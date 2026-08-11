Количество украинцев с временной защитой в ЕС вновь возросло: где их больше всего

Украинцы / © ТСН.ua

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Количество украинцев с временной защитой в Евросоюзе снова возросло. За последний месяц беженцев стало больше на десятки тысяч, а прирост был зафиксирован в большинстве стран ЕС.

Об этом сообщает Евростат.

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Статистика за июнь 2026 года: лидеры по количеству беженцев

В конце первого летнего месяца 2026 Европейский Союз предоставлял временную защиту для 4,41 миллиона украинцев. Если сравнивать с майскими показателями, то количество наших соотечественников с похожим статусом увеличилось на 24 380 человек или на 0,6%.

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В общей сложности выходцы из Украины формируют более 98,5% от общего объема лиц, пользующихся такой защитой в европейских странах. Странами ЕС, принимающим наибольшее количество лиц, получивших временную защиту из Украины, являются:

Германия — 1 286 230 человек (29,2% от общего количества человек в ЕС);

Польша — 961 170 человек (21,8%);

Чехия — 390 810 человек (8,9%).

Динамика изменений в странах ЕС и демографическое распределение

За последний месяц количество украинцев с временной защитой увеличилось в 24 из 27 стран Евросоюза, причем наибольший прирост зафиксировали в Италии (на 4 115 человек, или 8,8%), Чехии (на 3 835 человек, или 1%) и Германии (на 2 960 человек), или 0

В то же время, уменьшение количества людей со статусом защиты показали лишь три страны: Польша (минус 6 335 человек, или 0,7%), Бельгия (минус 35 человек, или 0,04%) и Ирландия (минус 15 человек, или 0,01%).

«Наивысшие показатели количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдались в Чехии — 35,8, Словакии (27,2) и на Кипре (26,8) по сравнению с 9,8 на уровне ЕС», — отмечается в Евростате.

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Что касается демографического состава, то взрослые женщины составляли 43,4% от общего количества, взрослые мужчины — 27%, а несовершеннолетние — почти треть (29,6%) всех лиц, получивших временную защиту.

Временная защита для украинцев в ЕС — последние новости

Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года.

Ранее мы писали, что в польском Сейме зарегистрировали законопроект о расширении перечня уязвимых категорий украинцев, которым восстановят право на бесплатное проживание и медицинское страхование.

Раньше мы писали, если украинцы теряют временную защиту, это вовсе не означает, что им придется немедленно возвращаться домой.

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