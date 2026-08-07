ЕС ответил на кровавые атаки Кремля по Украине новыми санкциями

Атака на Киев. / © Associated Press

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В пятницу, 7 августа, Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против России в ответ на недавние массированные атаки по Украине.

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в своем сообщении в соцсети X.

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«В ответ на недавнюю серию российских авиаударов Е ввел новые санкционные списки, направленные против пяти человек, причастных к российскому военно-промышленному комплексу», — заявила дипломатка.

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По ее словам, «каждое новое нападение на Украину» — это еще одна причина для Европы усиливать давление против Кремля.

«Поскольку ее армия застряла на поле боя, Москва еще больше усиливает кампанию террора против гражданского населения. ЕС должен и дальше усиливать давление на Россию, пока Москва не прекратит войну», — подытожила Кая Каллас.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что производители баллистики РФ до сих пор не под санкциями. По его словам, из 17 ведущих российских заводов, вовлеченных в выпуск баллистических ракет, большинство в дальнейшем пользуются пробелами в законодательстве союзников. Отдельные предприятия ВПК РФ избежали ограничений со стороны США, Великобритании, Японии или Швейцарии.

Заметим, военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что за более трех месяцев — с 15 апреля по 1 августа этого года РФ могла запустить по Украине около 795 ракет разных типов. В частности, 373 баллистических типа «Искандер-М», С-400 и KN-23.

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