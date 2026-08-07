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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ накрыла один из городов кассетными боеприпасами: есть жертвы — детали

На месте российского удара возник машстабный пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым.

Дым. / © Associated Press

В пятницу, 7 августа, российская армия нанесла удар по городу Изюм в Харьковской области. Известно о двух погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе Изюмской городской военной администрации.

«По предварительным данным, обстрел производился из реактивных систем залпового огня с кассетной боевой частью», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, попадание зафиксировано на одной из улиц города. В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на месте «прилета» произошел пожар на площади около 400 квадратных метров.

«Пока известно о двух погибших людях. Пострадали не менее четырех человек, всем оказывают помощь бригады медиков», — добавил чиновник.

Как сообщалось, сегодня днем россияне ударили дроном по людям на рынке в Белопольской громаде Сумской области. Известно о по меньшей мере десяти пострадавших. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

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