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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В море возле Коблево взорвалась мина: один человек погиб, двое пострадали

В Николаевской области местные и туристы продолжают испытывать судьбу, купаясь в запрещенных местах.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Возле Коблево в море сдетонировал взрывоопасный предмет

Возле Коблево в море сдетонировал взрывоопасный предмет

В акватории Черного моря — в Коблево — из-за взрыва мины погиб мужчина. Еще две женщины получили ранения.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

«Взрывоопасный предмет сдетонировал в акватории Черного моря. Погиб 45-летний мужчина, находившийся в воде. Две женщины, находившиеся на берегу, пострадали: одной оказали помощь на месте, другую госпитализировали в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участок побережья был огражден и обозначен предупредительными знаками о минной опасности.

Напомним, в курортной зоне Затока в Одесской области произошел взрыв мины. Погибли три человека.

В ГУНП Одесской области сообщили, что мина взорвалась на пляже в Каролино-Бугасе, где в это время находилось много отдыхающих.

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