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- Украина
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В море возле Коблево взорвалась мина: один человек погиб, двое пострадали
В Николаевской области местные и туристы продолжают испытывать судьбу, купаясь в запрещенных местах.
В акватории Черного моря — в Коблево — из-за взрыва мины погиб мужчина. Еще две женщины получили ранения.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
«Взрывоопасный предмет сдетонировал в акватории Черного моря. Погиб 45-летний мужчина, находившийся в воде. Две женщины, находившиеся на берегу, пострадали: одной оказали помощь на месте, другую госпитализировали в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что участок побережья был огражден и обозначен предупредительными знаками о минной опасности.
Напомним, в курортной зоне Затока в Одесской области произошел взрыв мины. Погибли три человека.
В ГУНП Одесской области сообщили, что мина взорвалась на пляже в Каролино-Бугасе, где в это время находилось много отдыхающих.