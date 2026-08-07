В море возле Коблево взорвалась мина: один человек погиб, двое пострадали

Возле Коблево в море сдетонировал взрывоопасный предмет

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В акватории Черного моря — в Коблево — из-за взрыва мины погиб мужчина. Еще две женщины получили ранения.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

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«Взрывоопасный предмет сдетонировал в акватории Черного моря. Погиб 45-летний мужчина, находившийся в воде. Две женщины, находившиеся на берегу, пострадали: одной оказали помощь на месте, другую госпитализировали в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что участок побережья был огражден и обозначен предупредительными знаками о минной опасности.

Напомним, в курортной зоне Затока в Одесской области произошел взрыв мины. Погибли три человека.

В ГУНП Одесской области сообщили, что мина взорвалась на пляже в Каролино-Бугасе, где в это время находилось много отдыхающих.

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