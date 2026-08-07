Магнитные бури: прогноз на выходные, 8-9 августа

Будут ли магнитные бури в эти выходные / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8-9 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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В субботу и воскресенье, 8–9 августа, прогнозируется умеренная солнечная активность. По данным специалистов, в эти дни возможны лишь слабые магнитные волнения с К-индексом 3, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности.

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Такие колебания считаются незначительными и, как правило, не оказывают заметного влияния на самочувствие большинства людей. Магнитных бурь не ожидается, а геомагнитная обстановка останется в пределах спокойных значений.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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