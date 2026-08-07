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- Шоу-бизнес
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В белоснежном комплетке с обнаженным животом от Prada: Кайя Гербер на мероприятии в Берлине
Модель появилась на премьере в лаконичном наряде, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Кайя Гербер посетила премьеру сериала The Shards, которая состоялась в AchtBerlin в Берлине.
Для мероприятия модель выбрала белоснежный комплект от бренда Prada из ткани с нежным блеском. Он состоял из укороченного топа-корсета на широких бретелях с квадратным вырезом и полуоткрытой спиной, а также длинной прямой юбки с заниженной талией. Наряд обнажал живот Каи и подчеркивал ее хрупкий силуэт.
Гербер дополнила свой образ лаконичными серьгами и тонким браслетом с камнями. Она сделала прическу с боковым пробором, нанесла насыщенный вечерний макияж и сделала нюдовый маникюр.
Напомним, Кайя Гербер появилась на мероприятии в черном наряде в стиле 90-х от бренда Gucci.