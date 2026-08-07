В белоснежном комплетке с обнаженным животом от Prada: Кайя Гербер на мероприятии в Берлине

Кайя Гербер / © Getty Images

Реклама

Кайя Гербер посетила премьеру сериала The Shards, которая состоялась в AchtBerlin в Берлине.

Для мероприятия модель выбрала белоснежный комплект от бренда Prada из ткани с нежным блеском. Он состоял из укороченного топа-корсета на широких бретелях с квадратным вырезом и полуоткрытой спиной, а также длинной прямой юбки с заниженной талией. Наряд обнажал живот Каи и подчеркивал ее хрупкий силуэт.

Реклама

Кайя Гербер / © Getty Images

Гербер дополнила свой образ лаконичными серьгами и тонким браслетом с камнями. Она сделала прическу с боковым пробором, нанесла насыщенный вечерний макияж и сделала нюдовый маникюр.

Реклама

Напомним, Кайя Гербер появилась на мероприятии в черном наряде в стиле 90-х от бренда Gucci.

Новости партнеров