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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

В белоснежном комплетке с обнаженным животом от Prada: Кайя Гербер на мероприятии в Берлине

Модель появилась на премьере в лаконичном наряде, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кайя Гербер

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер посетила премьеру сериала The Shards, которая состоялась в AchtBerlin в Берлине.

Для мероприятия модель выбрала белоснежный комплект от бренда Prada из ткани с нежным блеском. Он состоял из укороченного топа-корсета на широких бретелях с квадратным вырезом и полуоткрытой спиной, а также длинной прямой юбки с заниженной талией. Наряд обнажал живот Каи и подчеркивал ее хрупкий силуэт.

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Гербер дополнила свой образ лаконичными серьгами и тонким браслетом с камнями. Она сделала прическу с боковым пробором, нанесла насыщенный вечерний макияж и сделала нюдовый маникюр.

Напомним, Кайя Гербер появилась на мероприятии в черном наряде в стиле 90-х от бренда Gucci.

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