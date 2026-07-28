В прозрачном платье с кристаллами и без бюстгальтера: Кая Гербер на премьере сериала в Нью-Йорке

Кайя Гербер / © Getty Images

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Кайя Гербер посетила мировую премьеру сериала The Shards, которая состоялась в Нью-Йорке.

Для мероприятия модель выбрала смелый наряд. На ней было длинное прозрачное платье прямого силуэта на тонких бретельках. Наряд был расшит серебристыми кристаллами и бисером, которые образовывали крупный геометрический узор в виде ромбов. Под платьем не было бюстгальтера, что придало ее образу пикантности.

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Кайя Гербер / © Getty Images

Гербер дополнила свой наряд босоножками металлического цвета на каблуках. Ее волосы были уложены мягкими голливудскими волнами с объемом у корней и боковым пробором. У модели был макияж с длинными ресницами и глянцевый блеск с темно-бежевым контуром на губах. Лук завершили бриллиантовые серьги-гвоздики.

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Напомним, Кайя Гербер в кожаном корсете и юбке с высоким разрезом появилась на вечеринке.

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