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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

В прозрачном платье с кристаллами и без бюстгальтера: Кая Гербер на премьере сериала в Нью-Йорке

24-летняя модель в откровенном платье продемонстрировала стройную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кайя Гербер

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер посетила мировую премьеру сериала The Shards, которая состоялась в Нью-Йорке.

Для мероприятия модель выбрала смелый наряд. На ней было длинное прозрачное платье прямого силуэта на тонких бретельках. Наряд был расшит серебристыми кристаллами и бисером, которые образовывали крупный геометрический узор в виде ромбов. Под платьем не было бюстгальтера, что придало ее образу пикантности.

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Гербер дополнила свой наряд босоножками металлического цвета на каблуках. Ее волосы были уложены мягкими голливудскими волнами с объемом у корней и боковым пробором. У модели был макияж с длинными ресницами и глянцевый блеск с темно-бежевым контуром на губах. Лук завершили бриллиантовые серьги-гвоздики.

Напомним, Кайя Гербер в кожаном корсете и юбке с высоким разрезом появилась на вечеринке.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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