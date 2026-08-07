Меган Маркл рассказала о неожиданном способе, как она ест печенье

Меган Маркл / © Getty Images

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Герцогиня Сассекская вместе с режиссёром сериала «Cookie Queens» Алисой Намиас и тремя девочками-скаутами — Ники, Шеннон-Элизабет и Оливи — приняла участие в создании нового печенья. Видео было опубликовано BuzzFeed Tasty.

Все три девушки снимаются в этом документальном фильме о взрослении, исполнительными продюсерами которого через Archewell Productions выступили Меган и принц Гарри. Фильм рассказывает о том, как юные скаутки переживают напряжённый сезон продажи печенья, одновременно приобретая уверенность в себе и развивая лидерские качества.

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После того как девушки определились с ингредиентами для своего нового творения, они задали Меган и Намиас несколько вопросов, пока команда пекарей готовила лакомства. Когда их спросили о любимом печенье Girl Scouts, Меган и Намиас сошлись во мнении, что на первом месте для них — Thin Mints. Режиссёр также добавила, что в последнее время ей нравится Lemonades.

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Тогда Меган призналась:

«Я люблю макать их в джем».

«Я никогда не слышала, чтобы кто-то так поступал», — ответила Шеннон-Элизабет, кивая, словно обдумывая эту идею.

Меган предложила ещё один вариант:

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«Или можно сложить два печенья вместе, положив между ними джем».

После этого Ники задала герцогине Сассекской ещё один вопрос:

«Меган, что вам говорили в детстве, что до сих пор помогает вам в жизни?»

Меган вспомнила слова одной из своих учительниц:

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«Сохрани доброе сердце».

«Я думаю, это одна из тех простых вещей, о которых можно помнить независимо от ситуации, в которой ты оказалась. Просто скажи себе: „Сохраняй доброе сердце“», — продолжила герцогиня.

Наконец девушки спросили, чему молодые девушки могут научить взрослых.

Намиас первой ответила:

«Одно из того, чему я научилась у вас, — это задавать вопросы, даже сложные, и стремиться к тому, чтобы мир стал лучше, не отказываясь от этого стремления».

Меган добавила:

«И вы не просто хотите, чтобы он стал лучше. Вы подкрепляете слова делами. Вы действительно делаете что-то, чтобы изменить его к лучшему. Вы объединяетесь как команда, чтобы сделать его лучше. Именно это так вдохновляет».

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