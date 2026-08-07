- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2945
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по легендарному стадиону "Черноморец" в Одессе: есть пострадавшие
В результате удара России по стадиону «Черноморец» в Одессе пострадали люди.
Россияне совершили атаку на Одессу 7 августа. В результате этого получила повреждения спортивная инфраструктура города. В частности, зафиксирован «прилет» на стадион «Черноморец».
Об этом сообщили местные паблики, а также начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак.
Атака РФ на Одессу 7 августа — что известно
По предварительной информации, в результате вражеского удара есть пострадавшие. Профильные службы работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств и ликвидации последствий атаки.
«Детали выясняем», — отметил Сергей Лысак.
Война в Украине — последние новости
Напомним, во временно оккупированной Ялте раздались взрывы и возник пожар. По словам очевидцев, город, вероятно , оказался под атакой БпЛА и безэкипажных катеров.
Также в пятницу, 7 августа, российская армия нанесла удар по городу Изюм в Харьковской области. Известно о двух погибших.