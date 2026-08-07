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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по легендарному стадиону "Черноморец" в Одессе: есть пострадавшие

В результате удара России по стадиону «Черноморец» в Одессе пострадали люди.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Одессу

Атака РФ на Одессу

Россияне совершили атаку на Одессу 7 августа. В результате этого получила повреждения спортивная инфраструктура города. В частности, зафиксирован «прилет» на стадион «Черноморец».

Об этом сообщили местные паблики, а также начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак.

Атака РФ на Одессу 7 августа — что известно

По предварительной информации, в результате вражеского удара есть пострадавшие. Профильные службы работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств и ликвидации последствий атаки.

«Детали выясняем», — отметил Сергей Лысак.

Война в Украине — последние новости

Напомним, во временно оккупированной Ялте раздались взрывы и возник пожар. По словам очевидцев, город, вероятно , оказался под атакой БпЛА и безэкипажных катеров.

Также в пятницу, 7 августа, российская армия нанесла удар по городу Изюм в Харьковской области. Известно о двух погибших.

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