В оккупированной Ялте прогремели мощные взрывы, возник пожар: валит черный дым (фото, видео)

Временно оккупированная Ялта / © Крымский ветер

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В пятницу, 7 августа, во временно оккупированной Ялте раздались взрывы и возник пожар. По словам очевидцев, город, вероятно, оказался под атакой БпЛА и безэкипажных катеров.

Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

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В городе объявили режим беспилотной опасности и призвали жителей и туристов покинуть открытые участки. Люди просят пройти к укрытиям на фоне сообщений о звуках взрывов в районе набережной.

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По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты, режим беспилотной опасности действует с 12:00. Людей призывают не находиться под открытым небом.

Дата публикации 13:41, 07.08.26 Количество просмотров 117 В Ялте раздались взрывы и начался пожар: людей просят покинуть пляжи

На фоне объявленной опасности появились сообщения об атаке на временно оккупированный город.

Предупреждение для жителей Ялты

По словам очевидцев, морские безэкипажные катера атакуют порт, на месте возник пожар. Один из таких бортов смогли сфотографировать очевидцы.

Безэкипажные катера атакуют порт 7 августа 2026 года / © Telegram / Крымский ветер

Временно оккупирована Ялта 7 августа 2026 года / © Telegram / Крымский ветер

Временно оккупирована Ялта 7 августа 2026 года / © Telegram / Крымский ветер

Информация о возможных попаданиях, повреждениях или пострадавших в настоящее время уточняется.

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Ранее мы сообщали, что в Крыму горит военный аэродром Гвардейское, с которого запускают Шахеды по Украине, на полуострове серия взрывов.

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