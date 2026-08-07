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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по легендарному стадіону "Чорноморець" в Одесі: є постраждалі

Внаслідок удару Росії по стадіону «Чорноморець» в Одесі постраждали люди.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Одесу

Атака РФ на Одесу / © скриншот

Росіяни здійснили атаку на Одесу 7 серпня. Внаслідок цього зазнала пошкоджень спортивна інфраструктура міста. Зокрема, зафіксовано «приліт» на стадіон «Чорноморець».

Про це повідомили місцеві пабліки, а також начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

Атака РФ на Одесу 7 серпня — що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару є постраждалі. Наразі профільні служби працюють на місці події для з’ясування всіх обставин та ліквідації наслідків атаки.

«Деталі зʼясовуємо», — зазначив Сергій Лисак.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Ялті пролунали вибухи та виникла пожежа. За словами очевидців, місто, ймовірно опинилося під атакою БпЛА та безекіпажних катерів.

Також у п’ятницю, 7 серпня, російська армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Відомо про двох загиблих.

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