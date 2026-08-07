- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2963
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила по легендарному стадіону "Чорноморець" в Одесі: є постраждалі
Внаслідок удару Росії по стадіону «Чорноморець» в Одесі постраждали люди.
Росіяни здійснили атаку на Одесу 7 серпня. Внаслідок цього зазнала пошкоджень спортивна інфраструктура міста. Зокрема, зафіксовано «приліт» на стадіон «Чорноморець».
Про це повідомили місцеві пабліки, а також начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.
Атака РФ на Одесу 7 серпня — що відомо
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару є постраждалі. Наразі профільні служби працюють на місці події для з’ясування всіх обставин та ліквідації наслідків атаки.
«Деталі зʼясовуємо», — зазначив Сергій Лисак.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, у тимчасово окупованій Ялті пролунали вибухи та виникла пожежа. За словами очевидців, місто, ймовірно опинилося під атакою БпЛА та безекіпажних катерів.
Також у п’ятницю, 7 серпня, російська армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Відомо про двох загиблих.