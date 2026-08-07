Вареники з подвійною начинкою: рецепт, який змусить по-новому закохатися в українську класику

Вареники з подвійною начинкою tiktok.com/@kubfood

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Українська кухня постійно доводить, що навіть найтрадиційніші страви можуть заграти новими фарбами. Вареники залишаються беззаперечним символом домашнього затишку, проте сучасні кулінари все частіше додають до класичних рецептів цікаві деталі. Саме про таку ідею розповів фудблогер Олександр Кубицький і запропонував приготувати вареники з подвійною начинкою.

Вареники з подвійною начинкою tiktok.com/@kubfood

Інгредієнти

Для тіста

борошно — 500 г

яйця — 1 шт.

вода — 200 мл

сіль — дрібка

цукор — дрібка

Для начинки

картопляне пюре з обсмаженою цибулею

яловичий фарш

свіжа зелень

Для подачі

сметана

хрусткі шкварки

Вареники з подвійною начинкою tiktok.com/@kubfood

Приготування

Змішайте борошно, яйце, воду, сіль і цукор, після чого добре вимісіть масу до гладкої та еластичної консистенції. Накрийте тісто рушником або харчовою плівкою та залиште «відпочити» приблизно на 20–30 хв. Потім розкачайте тісто у тонкий пласт і за допомогою склянки чи кулінарного кільця виріжте кружечки. На одну половину кружечка викладіть картопляне пюре з обсмаженою цибулею, а на іншу — яловичий фарш, змішаний із подрібненою зеленню. Акуратно защипніть краї так, щоб обидві начинки залишилися всередині одного вареника. Відварюйте вареники у підсоленій киплячій воді. Після того як вони спливуть на поверхню, достатньо ще 3–5 хв варіння. Подавайте гарячими зі сметаною та хрусткими шкварками.

Подвійна начинка робить звичні вареники набагато цікавішими. В одному шматочку поєднуються ніжність картоплі, соковитість м’яса та аромат свіжої зелені, тому кожен вареник розкривається по-новому.

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