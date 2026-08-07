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Мало хто знає: ці чотири види риби містять більше вітаміну D, ніж сардини
Вітамін D часто називають «сонячним вітаміном», адже наш організм може виробляти його під впливом сонячного світла. Проте в холодну пору року, за недостатнього перебування на сонці або незбалансованого харчування рівень цього важливого нутрієнта може знижуватися.
Один із найкращих способів отримати вітамін D природним шляхом — додати до раціону жирну рибу. Багато хто вважає сардини одним із головних джерел цього вітаміну, але існують види риби, які можуть містити ще більше вітаміну D.
В VeryWellHealth розповіли, яку рибу варто частіше додавати до меню, щоб підтримувати здоров’я кісток, імунної системи та загальний баланс організму.
Чому вітамін D такий важливий для організму
Вітамін D виконує багато важливих функцій:
допомагає організму засвоювати кальцій і підтримувати міцність кісток;
бере участь у роботі імунної системи;
підтримує нормальну роботу м’язів;
впливає на загальне самопочуття та енергетичний рівень.
Нестача вітаміну D може проявлятися втомою, слабкістю, частішими застудами та проблемами зі здоров’ям кісток.
Оскільки отримати достатню кількість цього нутрієнта лише з сонця вдається не завжди, важливо звертати увагу на продукти, багаті на вітамін D.
4 види риби, які містять більше вітаміну D, ніж сардини
Лосось є одним із найпопулярніших видів жирної риби у світі. Він не лише багатий на вітамін D, а й містить велику кількість омега-3 жирних кислот.
Регулярне вживання лосося може бути корисним для:
підтримки здоров’я серця;
роботи мозку;
зменшення запальних процесів в організмі.
Особливо цінним є дикий лосось, який зазвичай містить більше поживних речовин, ніж вирощений на фермах.
Форель також належить до жирної риби, яка є хорошим джерелом вітаміну D.
Вона містить:
якісний білок;
омега-3 жирні кислоти;
мінерали, необхідні для здорового обміну речовин.
Форель може стати чудовою альтернативою тим, хто хоче урізноманітнити раціон і не їсти одні й ті самі види риби.
Оселедець — один із найдоступніших продуктів, багатих на вітамін D.
Крім цього, він містить:
корисні жири;
білок;
важливі мікроелементи.
Маринований або слабосолений оселедець часто входить до традиційного раціону, але варто пам’ятати про кількість солі у таких продуктах.
Скумбрія — ще один вид жирної риби, який може допомогти збільшити споживання вітаміну D.
Її переваги:
висока поживна цінність;
доступність;
вміст корисних жирних кислот.
Скумбрію можна запікати, готувати на грилі або додавати до салатів.
Чому варто їсти рибу, а не покладатися лише на добавки
Харчові джерела вітаміну D мають додаткові переваги. Разом із цим нутрієнтом організм отримує білок, корисні жири та інші поживні речовини.
Однак людям із підтвердженим дефіцитом вітаміну D лікар може рекомендувати спеціальні добавки. Перед їх прийомом бажано визначити рівень вітаміну D за допомогою аналізу крові.
Як часто потрібно їсти рибу
Для більшості людей корисно включати рибу в раціон кілька разів на тиждень. Найкраще обирати різні види:
лосось;
скумбрію;
оселедець;
форель;
сардини.
Так харчування буде більш різноманітним, а організм отримуватиме більше корисних речовин.
FAQ
Яка риба містить найбільше вітаміну D?
Найбільше вітаміну D зазвичай міститься у жирних сортах риби, таких як лосось, скумбрія, оселедець і форель. Вони можуть бути навіть багатшими на цей нутрієнт, ніж сардини.
Які продукти містять найбільше вітаміну D?
До продуктів із високим вмістом вітаміну D належать жирна риба (лосось, скумбрія, оселедець), риб’ячий жир, яєчні жовтки та деякі збагачені продукти. Найкращими природними джерелами вважаються саме жирні види риби.