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ТСН у соціальних мережах

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Мало хто знає: ці чотири види риби містять більше вітаміну D, ніж сардини

Вітамін D часто називають «сонячним вітаміном», адже наш організм може виробляти його під впливом сонячного світла. Проте в холодну пору року, за недостатнього перебування на сонці або незбалансованого харчування рівень цього важливого нутрієнта може знижуватися.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Риба з високим вмістом вітаміну D

Риба з високим вмістом вітаміну D / © pexels.com

Один із найкращих способів отримати вітамін D природним шляхом — додати до раціону жирну рибу. Багато хто вважає сардини одним із головних джерел цього вітаміну, але існують види риби, які можуть містити ще більше вітаміну D.

В VeryWellHealth розповіли, яку рибу варто частіше додавати до меню, щоб підтримувати здоров’я кісток, імунної системи та загальний баланс організму.

Чому вітамін D такий важливий для організму

Вітамін D виконує багато важливих функцій:

  • допомагає організму засвоювати кальцій і підтримувати міцність кісток;

  • бере участь у роботі імунної системи;

  • підтримує нормальну роботу м’язів;

  • впливає на загальне самопочуття та енергетичний рівень.

Нестача вітаміну D може проявлятися втомою, слабкістю, частішими застудами та проблемами зі здоров’ям кісток.

Оскільки отримати достатню кількість цього нутрієнта лише з сонця вдається не завжди, важливо звертати увагу на продукти, багаті на вітамін D.

4 види риби, які містять більше вітаміну D, ніж сардини

Лосось є одним із найпопулярніших видів жирної риби у світі. Він не лише багатий на вітамін D, а й містить велику кількість омега-3 жирних кислот.

Регулярне вживання лосося може бути корисним для:

  • підтримки здоров’я серця;

  • роботи мозку;

  • зменшення запальних процесів в організмі.

Особливо цінним є дикий лосось, який зазвичай містить більше поживних речовин, ніж вирощений на фермах.

Форель також належить до жирної риби, яка є хорошим джерелом вітаміну D.

Вона містить:

  • якісний білок;

  • омега-3 жирні кислоти;

  • мінерали, необхідні для здорового обміну речовин.

Форель може стати чудовою альтернативою тим, хто хоче урізноманітнити раціон і не їсти одні й ті самі види риби.

Оселедець — один із найдоступніших продуктів, багатих на вітамін D.

Крім цього, він містить:

  • корисні жири;

  • білок;

  • важливі мікроелементи.

Маринований або слабосолений оселедець часто входить до традиційного раціону, але варто пам’ятати про кількість солі у таких продуктах.

Скумбрія — ще один вид жирної риби, який може допомогти збільшити споживання вітаміну D.

Її переваги:

  • висока поживна цінність;

  • доступність;

  • вміст корисних жирних кислот.

Скумбрію можна запікати, готувати на грилі або додавати до салатів.

Чому варто їсти рибу, а не покладатися лише на добавки

Харчові джерела вітаміну D мають додаткові переваги. Разом із цим нутрієнтом організм отримує білок, корисні жири та інші поживні речовини.

Однак людям із підтвердженим дефіцитом вітаміну D лікар може рекомендувати спеціальні добавки. Перед їх прийомом бажано визначити рівень вітаміну D за допомогою аналізу крові.

Як часто потрібно їсти рибу

Для більшості людей корисно включати рибу в раціон кілька разів на тиждень. Найкраще обирати різні види:

  • лосось;

  • скумбрію;

  • оселедець;

  • форель;

  • сардини.

Так харчування буде більш різноманітним, а організм отримуватиме більше корисних речовин.

FAQ

Яка риба містить найбільше вітаміну D?

Найбільше вітаміну D зазвичай міститься у жирних сортах риби, таких як лосось, скумбрія, оселедець і форель. Вони можуть бути навіть багатшими на цей нутрієнт, ніж сардини.

Які продукти містять найбільше вітаміну D?

До продуктів із високим вмістом вітаміну D належать жирна риба (лосось, скумбрія, оселедець), риб’ячий жир, яєчні жовтки та деякі збагачені продукти. Найкращими природними джерелами вважаються саме жирні види риби.

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