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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5109
Час на прочитання
2 хв

Скандал у Франківську: працівники "Нової пошти" шваброю виштовхали собаку на 37-градусну спеку

«Нова пошта» звільнила працівників, які вигнали з відділення безпритульного собаку у спеку.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Песика шваброю виштовхали на сонце

Песика шваброю виштовхали на сонце / © скриншот з відео

В Івано-Франківську працівники «Нової пошти» у 37-градусну спеку шваброю виштовхали безпритульного собаку з відділення на вулицю. Але компанія вже відреагувала і причетних звільнила. Ба більше, собаку вже готові забрати в родину.

Про це користувачі повідомили у соцмережах.

На опублікованому в Threads відео видно, як троє чоловіків виштовхують собаку зі складу. Тварина поводилася спокійно і просто лежала на підлозі у затінку. Один із чоловіків кілька метрів штовхав її шваброю, а ще один, одягнений у форму «Нової пошти», допомагав виганяти собаку руками.

Що кажуть у «Новій пошті»

В офіційній заяві «Нової пошти», оприлюдненій у Facebook, йдеться про те, що така поведінка суперечить їхнім цінностям, оскільки мережа є pet-friendly простором. Після внутрішнього розслідування компанія ухвалила рішення звільнити причетних працівників.

Песика шваброю виштовхали на сонце / © скриншот з відео

Песика шваброю виштовхали на сонце / © скриншот з відео

Песика шваброю виштовхали на сонце / © скриншот з відео

Песика шваброю виштовхали на сонце / © скриншот з відео

Для всієї команди мережі проведуть додаткові роз’яснення щодо дій у подібних ситуаціях.

Наразі команда розшукує собаку. Коли тварину знайдуть, компанія відправить її на комплексне обстеження та лікування до ветеринарної клініки у місті Глухів і повністю покриє витрати.

Співзасновниця компанії Інна Поперешнюк додала, що на вулицю собака вже не повернеться — один зі співробітників компанії готовий забрати тварину у свою родину.

Нагадаємо, ветеринар Євгеній Кмітевич у матеріалі TSN.ua про допомогу котам і собакам у спеку пояснював, що шерсть і підшерсток утворюють повітряний прошарок, який частково захищає тварину від температурних перепадів.

Не залишайте улюбленця в машині, не влаштовуйте тривалих прогулянок у спеку й не чекайте, що небезпечні симптоми минуть самі. За підозри на тепловий удар перша допомога потрібна одночасно з консультацією та якнайшвидшим транспортуванням тварини до ветеринара.

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