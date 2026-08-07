Венс чи Рубіо: Трамп назвав свого фаворита на майбутніх виборах президента

Трамп сказав, кого бачить наступним презиентом США / © Associated Press

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Чинний президент США Дональд Трамп офіційно відреагував на чутки щодо визначення свого наступника на наступних президентських виборах. Очільник Білого дому категорично заперечив кулуарні чутки про те, що він уже обрав віцепрезидента Джея Ді Венса головним кандидатом від республіканців.

Про це пише New York Post.

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Чутки про таємну підтримку та реакція президента

Напередодні The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило про закриту розмову президента з донорами Республіканської партії в Овальному кабінеті. За їхніми даними, під час цієї зустрічі близько двох тижнів тому Трамп нібито безпосередньо заявив присутнім, що зрештою всім необхідно обрати саме Венса.

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Однак під час спілкування з пресою президент назвав ці твердження передчасними та відмовився давати будь-які офіційні обіцянки. У відповідь на запитання журналіста, чи варто сприймати приписувану йому цитату як офіційне схвалення, він відповів коротким і чітким «ні».

Трамп пояснив, що дійсно чув про ці публікації в медіа і вважає свого віцепрезидента чудовим політиком, який чудово дає раду з роботою. Проте американський лідер наголосив, що наразі об’єктивно надто рано навіть просто думати про політичні перегони та публічне висунення кандидатів на наступний термін.

Внутрішня конкуренція та позиція Венса

Радники та союзники президента застерігають від поспішних висновків, адже лідер республіканців відомий тим, що часто озвучує абсолютно різні думки у спілкуванні з різними людьми. Сам Джей Ді Венс ще на початку літа іронічно коментував цю ситуацію та жартував, що Трамп використовує свій телевізійний досвід і влаштовує публічне змагання за право стати його наступником.

Ще у червні віцепрезидент повідомив, що остаточне рішення щодо власного балотування він буде обговорювати насамперед зі своєю дружиною Ушею і лише після проміжних виборів до Конгресу. Водночас політик висловив абсолютну впевненість у тому, що чинний президент максимально підтримає будь-яке його рішення.

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Загадка «команди мрії» та фактор Рубіо

Трамп неодноразово натякав, що розглядає на роль свого потенційного наступника одразу двох впливових політиків — Джея Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо. Він навіть публічно називав цей дует «командою мрії» і пропонував їм балотуватися разом, але тримав інтригу і не уточнював, хто саме має очолити виборчий список.

Політичні рейтинги державного секретаря за останні місяці суттєво зросли, що робить його вкрай серйозним конкурентом. Попри це, в усіх ключових соціологічних опитуваннях він поки що стабільно поступається чинному віцепрезиденту.

Експерти вбачають у такій невизначеності свідому стратегію Трампа, який не хоче передчасно розкривати карти та провокувати внутрішні конфлікти серед республіканців. Заохочення конкуренції між ключовими фігурами дозволяє йому зберігати максимальний вплив на політичні процеси у Вашингтоні.

Своєю чергою Венс намагається згладжувати кути, коли журналісти ставлять незручні запитання про можливе жорстке протистояння з державним секретарем за номінацію. Він постійно наголошує на тому, що підтримує чудові дружні стосунки з Рубіо і не бачить жодних причин для ворожнечі у майбутньому.

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Нагадаємо, Трамп розкритикував міністра оборони Піта Гегсета через запаси ракет великої дальності, що скорочуються, і боєприпасів для протиповітряної оборони. Згідно з повідомленнями, брак боєприпасів став причиною відстрочення нових широкомасштабних військових операцій проти Ірану.

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