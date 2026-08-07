Вэнс или Рубио: Трамп назвал своего фаворита на будущих выборах президента

Трамп сказал, кого видит следующим президентом США / © Associated Press

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Действующий президент США Дональд Трамп официально отреагировал на слухи относительно определения своего преемника на следующих президентских выборах. Глава Белого дома категорически опроверг кулуарные слухи о том, что он уже выбрал вице-президента Джея Ди Вэнса главным кандидатом от республиканцев.

Об этом пишет New York Post.

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Слухи о тайной поддержке и реакция президента

Накануне The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило о закрытом разговоре президента с донорами Республиканской партии в Овальном кабинете. По их данным, во время этой встречи около двух недель назад Трамп якобы прямо заявил собравшимся, что в конце концов всем необходимо выбрать именно Вэнса.

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Однако во время общения с прессой президент назвал эти утверждения преждевременными и отказался давать какие-либо официальные обещания. В ответ на вопрос журналиста, следует ли воспринимать приписываемую ему цитату как официальное одобрение, он ответил кратким и четким «нет».

Трамп объяснил, что действительно слышал об этих публикациях в медиа и считает своего вице-президента отличным политиком, который прекрасно справляется с работой. Однако американский лидер подчеркнул, что пока объективно слишком рано даже просто думать о политических гонках и публичном выдвижении кандидатов на следующий срок.

Внутренняя конкуренция и позиция Вэнса

Советники и союзники президента предостерегают от поспешных выводов, ведь лидер республиканцев известен тем, что часто озвучивает совершенно разные мнения в общении с разными людьми. Сам Джей Ди Вэнс еще в начале лета иронически комментировал эту ситуацию и шутил, что Трамп использует свой телевизионный опыт и устраивает публичное состязание за право стать его преемником.

Еще в июне вице-президент сообщил, что окончательное решение по собственному баллотированию он будет обсуждать, прежде всего, со своей женой Ушей и только после промежуточных выборов в Конгресс. При этом политик выразил абсолютную уверенность в том, что действующий президент максимально поддержит любое его решение.

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Загадка «команды мечты» и фактор Рубио

Трамп неоднократно намекал, что рассматривает на роль своего потенциального преемника сразу двух влиятельных политиков — Джея Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. Он даже публично называл этот дуэт «командой мечты» и предлагал им баллотироваться вместе, но держал интригу и не уточнял, кто должен возглавить избирательный список.

Политические рейтинги государственного секретаря за последние месяцы существенно выросли, что делает его очень серьезным конкурентом. Несмотря на это, во всех ключевых социологических опросах он пока стабильно уступает действующему вице-президенту.

Эксперты видят в такой неопределенности сознательную стратегию Трампа, не желающего преждевременно раскрывать карты и провоцировать внутренние конфликты среди республиканцев. Поощрение конкуренции между ключевыми фигурами позволяет сохранять максимальное влияние на политические процессы в Вашингтоне.

В свою очередь Вэнс пытается сглаживать углы, когда журналисты задают неудобные вопросы о возможном жестком противостоянии с государственным секретарем за номинацию. Он постоянно подчеркивает, что поддерживает прекрасные дружеские отношения с Рубио и не видит никаких причин для вражды в будущем.

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Напомним, Трамп раскритиковал министра обороны Пита Хегсета из-за сокращающихся запасов ракет большой дальности и боеприпасов для противовоздушной обороны. Согласно сообщениям, нехватка боеприпасов стала причиной отсрочки новых широкомасштабных военных операций против Ирана.

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