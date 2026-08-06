Дональд Трамп / © скриншот с видео

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Вертолёт Marine One, на борту которого находился президент США Дональд Трамп, опасно сблизился с пассажирским самолётом над Вашингтоном. Причиной стали проблемы со связью между экипажем президентского воздушного судна и авиадиспетчерами.

Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с предварительными выводами федерального расследования, сообщает The New York Times.

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По словам собеседников издания, инцидент произошел днем 4 августа, когда Трамп направлялся на вертолете из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда должен был вылететь в Лос-Анджелес.

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Источники The New York Times сообщили, что экипаж Marine One трижды пытался уведомить диспетчеров Национального аэропорта имени Рональда Рейгана о запланированном взлете за три минуты до его начала. Однако из-за искажённой радиосвязи диспетчеры не смогли должным образом принять сообщение.

В результате президентский вертолёт начал движение в соответствии с ранее полученными инструкциями, тогда как диспетчеры не учли его вылет при координации движения других воздушных судов.

Именно это привело к опасному сближению вертолета Marine One с пассажирским самолетом авиакомпании Envoy Air, который как раз вылетал из вашингтонского аэропорта.

По предварительной оценке Федерального авиационного управления США (FAA), в момент наибольшего сближения расстояние между двумя воздушными судами составляло около 0,8 мили (1,29 километра) по горизонтали и примерно 700 футов (примерно 213 м) по вертикали.

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Белый дом: угрозы в адрес президента не было

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи заявил, что экипажи Marine One — одни из самых хорошо подготовленных в мире, а безопасность президента во время инцидента не подвергалась угрозе.

В то же время он подтвердил, что администрация США сотрудничает с военными структурами, Федеральной авиационной администрацией и другими службами с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.

В FAA также сообщили, что предварительный анализ подтвердил факт «кратковременной потери безопасного эшелонирования» между двумя воздушными судами. Регулятор подчеркнул, что расследование продолжается.

Безопасны ли полёты над Вашингтоном?

The New York Times отмечает, что этот новый инцидент вновь привлек внимание к вопросу безопасности полётов в воздушном пространстве американской столицы, которое считается одним из самых сложных в США из-за одновременного движения самолётов военной, правительственной и гражданской авиации.

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Особую тревогу вызывает тот факт, что инцидент произошел менее чем через два года после катастрофы вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана, когда военный вертолёт Black Hawk столкнулся с пассажирским самолётом American Airlines. В ходе расследования той трагедии также было установлено, что одной из причин аварии стали проблемы с радиосвязью и перегруженность авиадиспетчеров.

Несмотря на введение Федеральной авиационной администрацией ряда дополнительных мер безопасности после той катастрофы, The New York Times отмечает, что часть рекомендаций по совершенствованию системы управления воздушным движением до сих пор не реализована, а нынешний инцидент свидетельствует о сохранении рисков в воздушном пространстве над Вашингтоном.

Напомним, в начале 2026 года самолёт президента США Дональда Трампа, летевший на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся на авиабазу Эндрюс из-за технической неисправности.

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