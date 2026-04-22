Трамп временно будет летать на подаренном самолете: что произошло

Дональд Трамп на трапе самолета / © Associated Press

Уже летом президент США Дональд Трамп вынужден будет использовать подаренный Катаром самолет Boeing 747-8i в качестве президентского «борта №1». Этот шаг рассматривается как временное решение до появления новых президентских самолетов Boeing VC-25B.

Об этом пишет The National Interest.

Ранее катарский самолет уже выполнял рейсы под позывным VADER01. Сейчас воздушное судно проходит испытательные полеты в Техасе и Оклахоме.

В Пентагоне этот самолет называют «переходным вариантом», который должен закрыть разрыв в обновлении президентского авиапарка.

Официально переданный Катаром самолет оценивается примерно 400 миллионов долларов. Его модернизация началась ранее и включает переоборудование под требования Air Force One — систему защищенной связи, медицинский блок, средства самообороны и усиленную конструкцию.

ВВС США заявляют, что возраст действующих президентских самолетов делает их обслуживание все более сложным. Новый Boeing VC-25B должен был поступить на службу раньше, однако сроки сместились сначала на 2026-2027 годы, а затем на конец десятилетия. Поэтому «катарский» Boeing воспринимается как временная альтернатива.

При этом эксперты отмечают, что полноценная доработка подаренного самолета под стандарты «борта номер один» потребует масштабных изменений и значительных затрат — по некоторым оценкам, до 1 млрд долларов.

Напомним, в феврале прошлого года Трамп лично осмотрел самолет, который называют «летающим дворцом».