Трамп тимчасово літатиме на подарованому літаку: що сталося

Дональд Трамп на трапі літака / © Associated Press

Уже влітку президент США Дональд Трамп вимушений буде використовувати подарований Катаром літак Boeing 747-8i як президентський «борт №1». Цей крок розглядається як тимчасове рішення до появи нових президентських літаків Boeing VC-25B.

Про це пише The National Interest.

Раніше катарський літак уже виконував рейси під позивним VADER01. Нразі повітряне судно проходить випробувальні польоти в Техасі та Оклахомі.

У Пентагоні цей літак називають «перехідним варіантом», який має закрити розрив у оновленні президентського авіапарку.

Офіційно переданий Катаром літак оцінюється приблизно 400 мільйонів доларів. Його модернізація розпочалася раніше і включає переобладнання під вимоги Air Force One — систему захищеного зв’язку, медичний блок, засоби самооборони та посилену конструкцію.

ВПС США заявляють, що вік чинних президентських літаків робить їх обслуговування дедалі складнішим. Новий Boeing VC-25B мав надійти на службу раніше, проте терміни змістилися спочатку на 2026–2027 роки, а потім на кінець десятиліття. Тому «катарський» Boeing сприймається як тимчасова альтернатива.

При цьому експерти зазначають, що повноцінне доопрацювання подарованого літака під стандарти «борта номер один» вимагатиме масштабних змін та значних витрат — за деякими оцінками, до 1 млрд доларів.

Нагадаємо, у лютому минулого року Трамп особисто оглянув літак, який називають «літаючим палацом».