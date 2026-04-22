Підозрюваний у вбивстві Фаріон під час суду знепритомнів

В'ячеслав Зінченко на суді / © Суспільне

Під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон обвинувачений В’ячеслав Зінченко знепритомнів.

Про це повідомляють присутні в залі судових засідань журналісти.

Сьогодні процес перейшов у завершальну стадію — судових дебатів.

Однак, судове засідання довелося перервати, коли підсудний В’ячеслав Зінченко знепритомнів. Раніше він заявляв, що шостий день голодує, протестуючи проти «несправедливого суду».

До зали судових засідань викликали бригаду медиків швидкої допомоги. Присутніх попросили покинути приміщення.

Нагадаємо, раніше цього ж дня В’ячеслав Зінченко намагався скоїти самогубство під час судового засідання, повісившись на футболці. На суді він також заявив, що непричетний до вбивства Ірини Фаріон.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон була вбита 19 липня 2024 року. Близько 19:30 у Львові на вулиці Масарика невідомий чоловік вистрелив у неї. Науковиця була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови і померла в лікарні.

Невдовзі у місті Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства колишньої нардепки Ірини Фаріон. Над розкриттям злочину працювали сотні фахівців із різних правоохоронних структур.

Під час досудового розслідування перевірялася версія про причетність до вбивства російських неонацистів, однак єдиним обвинуваченим залишився 18-річний В’ячеслав Зінченко.