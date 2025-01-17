Розправа над Фаріон: спливли нові подробиці про єдиного підозрюваного

У поліції не виключають, що до вбивства Ірини Фаріон усе ж таки причетні спецслужби Росії.

Читав книжки ФСБ та літературу, як не залишати сліди злочину, й вивчав методички, як обійти переслідування. Правоохоронці розповіли деталі підготовки до вбивства Ірини Фаріон та навіть назвали суму, у скільки ймовірному вбивці стала розправа над мовознавицею. А де зброя, якою було вбито жінку?

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Обвинувачений у вбивстві Фаріон може сісти довічно?

Наприкінці 2024 року Національна поліція завершила розслідування резонансного вбивства професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон. Справу передали до суду та змінили кваліфікацію головному обвинуваченому В’ячеславу Зінченку. Слідчі зібрали докази проти нього та встановили основний мотив вбивства. Тепер хлопцю світить довічне ув’язнення. Він – єдиний підозрюваний у справі. Втім, питання по цій справі все ще залишаються: як-от – де зброя, з якої було вбито Ірину Фаріон, та як обвинувачений готувався до злочину?

Як підозрюваний готувався до злочину?

В інтерв’ю "Українським новинам" голова Національної поліції Іван Вигівський розповів, що хлопець активно читав книжки ФСБ та літературу, де розповідалося про те, як не залишати сліди злочину, а також вивчав методички, як правоохоронці розкривають злочини та як обійти переслідування. Не виключає Вигівський і того, що до вбивства все ж таки причетні спецслужби Росії:

"Обвинувачений від 2022 року додався до певної групи в Телеграм, яка пропагує культ насильства і жорстокості. В 2024 році він став учасником ще однієї групи Телеграм, яка пов’язана з расистською та нацистською організацією. Під впливом тієї інформації, яка публікувалася в тих групах, в нього з’явилося переконання про національну дискримінацію громадян України, які розмовляють російською мовою. В зв’язку з тим, що Фаріон була мовознавицею і постійно виступала проти російської мови, це і стало для нього мотивом вбивства. Є певна інформація, що до цього причетні спецслужби РФ, тому що мали місце певні переписки обвинуваченого, але мотив такий. Тому його дії остаточно кваліфіковані за п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)".

Водночас досі правоохоронці не знайшли зброю, з якої було вбито Ірину Фаріон. Проте Вигівський каже, доказів проти Зінченка предостатньо:

"Не знайшли, але ми повністю відслідкували, де він купував зброю. Якщо брати доказову базу, для прокурорів і на моє переконання – там достатньо доказів його вини. Вони зафіксовані і закріплені. Після ознайомлення з матеріалами справи у адвокатів і самого обвинуваченого настрій трохи змінився. Але останнє слово за судом".

Де хлопець брав гроші?

Та як не крути, зброя – задоволення не з дешевих. Але голова Нацполіції розповів, де обвинувачений брав гроші і скільки могло коштувати вбивство мовознавиці:

"У нього був криптогаманець. Це не такі великі гроші, але ми рахували, що для реалізації вбивства він витратив близько 20 тис. гривень".

Як вирахували підозрюваного?

Враховуючи ретельну підготовку хлопця – як себе не видати, виникає й логічне запитання: як обвинувачений "спалився"? На це Вигівський каже, що все дозволили відстежити нові технології:

"Ми покроково спрацювали. Оперативні служби і кримінальний аналіз дали цей результат. Вирахували його манеру ходи, з’ясували маршрути переміщення та місця тимчасового проживання. Технології дозволили все відслідкувати".

Що відомо про перебіг справи?

Нагадаємо, що 13 січня відбулося чергове засідання Шевченківського суду у Львові у справі про вбивство Фаріон. У залі суду були присутні обвинувачений Зінченко, його мати та навіть друзі хлопця. На суд також прийшла і донька вбитої Софія Особа. 13 січня суд мав почати розгляд справи по суті, однак тепер оголошено перерву до 13 лютого. Раніше суд подовжив Зінченку термін тримання під вартою до 4 березня.

Водночас не змовчала на суді і донька загиблої Софія Особа. Як повідомляє "Громадське", вона подала заяву про відшкодування моральної шкоди на 15 млн грн. Про це заявила адвокатка Наталія Романник під час засідання у львівському суді 13 січня. Також зазначається, що якщо компенсацію Софії виплатять, то всі 15 мільйонів вона нібито планує скерувати на потреби ЗСУ, а саме бригади, де проходив службу її чоловік Василь Особа, який загинув на передовій.

Водночас адвокат підозрюваного Юрій Немировський заявив, що на дослідження позовної заяви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо. Тому вимагав оголосити перерву. Крім того, він заявив, що його підзахисному надходять погрози у коментарях до публікацій у ЗМІ і просив надати йому додатковий захист. Суд задовольнив це клопотання.