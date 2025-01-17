Расправа над Фарион: всплыли новые подробности о единственном подозреваемом

В полиции не исключают, что к убийству Ирины Фарион все же причастны спецслужбы России.

Читал книги ФСБ и литературу, как не оставлять следы преступления, и изучал методички, как обойти преследование. Правоохранители рассказали детали подготовки к убийству Ирины Фарион и даже назвали сумму, во сколько вероятному убийце обошлась расправа над языковедом. А где оружие, которым была убита женщина?

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Обвиняемый в убийстве Фарион может сесть пожизненно?

В конце 2024 года Национальная полиция завершила расследование резонансного убийства профессора Львовской политехники Ирины Фарион. Дело передали в суд и изменили квалификацию главному обвиняемому Вячеславу Зинченко. Следователи собрали доказательства против него и установили основной мотив убийства. Теперь парню светит пожизненное заключение. Он – единственный подозреваемый по делу. Впрочем, вопросы по этому делу все еще остаются: а именно – где оружие, из которого была убита Ирина Фарион, и как обвиняемый готовился к преступлению?

Как подозреваемый готовился к преступлению?

В интервью "Українським новинам" глава Национальной полиции Иван Выгивский рассказал, что парень активно читал книги ФСБ и литературу, где рассказывалось о том, как не оставлять следы преступления, а также изучал методички, как правоохранители раскрывают преступления и как обойти преследование. Не исключает Выгивский и того, что к убийству все же причастны спецслужбы России:

"Обвиняемый с 2022 года добавился в определенную группу в Телеграм, которая пропагандирует культ насилия и жестокости. В 2024 году он стал участником еще одной группы Телеграм, которая связана с расистской и нацистской организацией. Под влиянием той информации, которая публиковалась в этих группах, у него появилось убеждение о национальной дискриминации граждан Украины, говорящих на рууском языке. В связи с тем, что Фарион была языковедом и постоянно выступала против русского языка, это и стало для него мотивом убийства. Есть определенная информация, что к этому причастны спецслужбы РФ, потому что имели место определенные переписки обвиняемого, но мотив такой. Поэтому его действия окончательно квалифицированы по п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)".

В то же время до сих пор правоохранители не нашли оружие, из которого была убита Ирина Фарион. Однако Выгивский говорит, что доказательств против Зинченко предостаточно:

"Не нашли, но мы полностью отследили, где он покупал оружие. Если брать доказательную базу, для прокуроров и по моему убеждению – там достаточно доказательств его вины. Они зафиксированы и закреплены. После ознакомления с материалами дела у адвокатов и самого обвиняемого настроение немного изменилось. Но последнее слово за судом".

Где парень брал деньги?

Но как ни крути, оружие – удовольствие не из дешевых. Но глава Нацполиции рассказал, где обвиняемый брал деньги и сколько могло стоить убийство языковеда:

"У него был криптокошелек. Это не такие большие деньги, но мы считали, что для реализации убийства он потратил около 20 тыс. гривен".

Как вычислили подозреваемого?

Учитывая тщательную подготовку парня – как себя не выдать, возникает и логичный вопрос: как обвиняемый "спалился"? На это Выгивский говорит, что все позволили отследить новые технологии:

"Мы пошагово сработали. Оперативные службы и криминальный анализ дали этот результат. Вычислили его манеру ходьбы, выяснили маршруты перемещения и места временного проживания. Технологии позволили все отследить".

Что известно о ходе дела?

Напомним, 13 января состоялось очередное заседание Шевченковского суда во Львове по делу об убийстве Фарион. В зале суда присутствовал обвиняемый Зинченко, его мать и даже друзья парня. На суд также пришла и дочь убитой София Особа. 13 января суд должен был начать рассмотрение дела по существу, однако теперь объявлен перерыв до 13 февраля. Ранее суд продлил Зинченко срок содержания под стражей до 4 марта.

В то же время не смолчала на суде и дочь погибшей София Особа. Как сообщает "Громадське", она подала заявление о возмещении морального ущерба в 15 млн грн. Об этом заявила адвокат Наталья Романник во время заседания во львовском суде 13 января. Также отмечается, что если компенсацию Софии выплатят, то все 15 миллионов она якобы планирует направить на нужды ВСУ, а именно бригады, где проходил службу ее муж Василий Особа, погибший на передовой.

В то же время, адвокат подозреваемого Юрий Немировский заявил, что на исследование искового заявления необходимо много времени и сделать это во время заседания невозможно. Поэтому потребовал объявить перерыв. Кроме того, он заявил, что его подзащитному поступают угрозы в комментариях к публикациям в СМИ и просил предоставить ему дополнительную защиту. Суд удовлетворил это ходатайство.