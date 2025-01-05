Топ-13 способов оптимизировать пространство в шкафу

Если вам кажется, что ваш шкаф слишком маленький, не огорчайтесь: с правильным подходом и некоторыми уловками даже маленькое пространство может стать функциональным и эстетичным.

Издание Real Simple поделилось простыми способами увеличить пространство в шкафу, которые помогут освободить больше места в гардеробе без капитального ремонта или покупки нового.

Выбрасывайте одежду, которая не подходит

Первое правило — избавиться от вещей, которые вы не носите. Вышедшая из моды одежда, та, что не подходит по размеру или оставалась без внимания более года - её стоит выбросить или передать на благотворительность. Чтобы эффективно сохранять сезонную одежду, используйте специальные контейнеры, защищающие одежду от пыли и грязи.

Уберите беспорядок

Порядок в шкафу начинается с устранения беспорядка. Снимите пластиковые покрытия с одежды, принесенной из химчистки, они только задерживают химикаты и занимают место. Используйте тонкие вешалки – они занимают меньше пространства и позволяют удобно размещать больше вещей.

Купите набор вешалок из нескользкого материала. Их ультратонкий дизайн сохраняет пространство, а специальное покрытие удерживает одежду на месте.

Используйте пространство на полу

Сгруппируйте короткие и длинные вещи отдельно, чтобы освободить пол. На свободном месте можно разместить комод или полку для обуви. К примеру, бамбуковая 3-ярусная полка для обуви способна вместить до 12 пар и подойдет для любого типа шкафа.

Настенные крючки

Используйте настенные крючки для сумок, ремней и шарфов. Выбирайте те, которые не нуждаются в сверлении, их легко снять, не повреждая стены. Это идеальный способ упорядочить аксессуары.

Используйте верхнюю полку

Верхняя полка – скрытый потенциал. Используйте для хранения сезонной одежды в декоративных корзинах или коробках. Это освободит место на уровне глаз для вещей, которые вы используете каждый день.

Разделители для полок

Разделители для полок помогут организовать вещи так, чтобы они не падали друг на друга. Это полезно для свитеров, футболок или сумок. Они хранятся на своих местах и придают вашему шкафу аккуратный вид.

Органайзеры для ящиков

Органайзеры для ящиков – это отличный способ хранить мелкие предметы, такие как носки, нижнее белье или аксессуары. Они позволяют максимально использовать пространство и легко находить нужные вещи.

Повесьте вещи в два уровня

Двойные штанги для одежды позволяют создать больше места для висящих вещей. Вы можете разместить короткие вещи, такие как рубашки и юбки, вверху, а длинные оставить внизу.

Освежите вид шкафа

Свежий слой краски или обои, которые можно снять, создадут ощущение пространства. Выберите светлые цвета, чтобы сделать шкаф ярче.

Используйте углы

Углы часто остаются неиспользованными. Добавьте угловые полки или подвесные штанги для эффективного заполнения этого пространства.

Используйте дверь

Установите крючки или органайзеры на внутренней стороне двери шкафа. Это отличное место для сумок, шарфов или ремней.

Сезонное обновление

Регулярно меняйте вещи в шкафу в зависимости от сезона. Это позволит хранить только то, что вам действительно нужно и уменьшить беспорядки.

Натяжные штанги

Натяжные штанги не нуждаются в сверлении и могут быть установлены на разной высоте. Они идеально подходят для легкой одежды, украшений или аксессуаров. Это отличное решение, которое легко адаптировать к вашим потребностям.

Применяйте эти простые советы и ваш шкаф станет более просторным, функциональным и приятным в использовании.

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