Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

Подробности разговора на данный момент не сообщаются.

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

Подробности разговора между Си и Трампом на данный момент не сообщаются.

Напомним, ранее новоизбранный американский лидер пригласил китайского коллегу на свою инаугурацию, но тот отказался.

К слову, в начале января Трамп заявил, что уже общался с Си через представителей и верит в то, что стороны найдут общий язык.

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