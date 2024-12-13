В Китае сообщили, поедет ли Си Цзиньпин на инаугурацию Трампа

В США поедет посол и его супруга.

Лидер Китая Си Цзиньпин, несмотря на приглашение избранного президента США Дональда Трампа, не поедет на его инаугурацию 20 января.

Об этом сообщает CBS News.

Мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга. По данным источников издания, к ним могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина.

"Должностные лица назначили персонал, который будет заниматься дипломатическим протоколом на торжествах", – пишет издание.

Напомним, приглашение Си, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались удивлены намерениями Трампа. Приглашение поступило в и без того напряженный период между странами.

Кроме того, несколько западных дипломатов были удивлены решением пригласить Си, учитывая разные взгляды на Китай среди членов команды Трампа. По словам чиновников, это может стать источником напряженности, как внутри администрации, так и в геополитических отношениях.

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