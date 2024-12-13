Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг нанес удар по Харьковскому району – власть

Враг нанес удар по Харьковскому району – власть

Иллюстрация. Последствия ударов по Харьковщине

Россияне снова обстреливают Харьков.

Враг нанес удар по Харьковскому району.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Харьковской ОВА Олег Сигегубов.

"Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место", — говорится в сообщении.

Также в Харькове слышны взрывы.

"Будьте осторожны! По предварительной информации – удары пришлись по близкому пригороду", — добавил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, российские оккупанты 28 октября вечером запустили по Харькову КАБы. В результате атак РФ пострадал памятник национального значения – харьковский Госпром.

Читайте также:

Россияне пошли в наступление на Харьковщине и понесли значительные потери

Россияне пошли в наступление на Харьковщине и понесли значительные потери

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация