Враг нанес удар по Харьковскому району – власть

Россияне снова обстреливают Харьков.
Враг нанес удар по Харьковскому району.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Харьковской ОВА Олег Сигегубов.
"Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место", — говорится в сообщении.
Также в Харькове слышны взрывы.
"Будьте осторожны! По предварительной информации – удары пришлись по близкому пригороду", — добавил мэр города Игорь Терехов.
Напомним, российские оккупанты 28 октября вечером запустили по Харькову КАБы. В результате атак РФ пострадал памятник национального значения – харьковский Госпром.
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