В Харькове беспилотник попал в крышу многоэтажки — Терехов

Враг снова атаковал украинские города.
В Харькове – прилет "шахеда" в жилой дом в Индустриальном районе.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Харькова Игорь Терехов.
Предварительно – попадание в крышу пятиэтажки.
Информация о пострадавших на данную минуту не поступала.
Напомним, кафиры 10 декабря ударили по городу Златополь Лозовского района. Есть пострадавшие.
Читайте также:
- Оккупанты ударили по селу на Харьковщине: Синегубов рассказал о последствиях
- Российская армия сбросила на Харьковщину авиаракету Х-38 нового типа
- Враг ударил КАБами по Харькову: первые подробности атаки