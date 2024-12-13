В Харькове беспилотник попал в крышу многоэтажки — Терехов

Враг снова атаковал украинские города.

В Харькове – прилет "шахеда" в жилой дом в Индустриальном районе.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Харькова Игорь Терехов.

Предварительно – попадание в крышу пятиэтажки.

Информация о пострадавших на данную минуту не поступала.

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Напомним, кафиры 10 декабря ударили по городу Златополь Лозовского района. Есть пострадавшие.

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