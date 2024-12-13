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Эти пять привычек действительно мешают вам похудеть

Эти пять привычек действительно мешают вам похудеть

Пять привычек, мешающих похудеть правильно / Фото: Pexels

Если вы хоть раз пытались быстро похудеть, вероятно использовали способы, которые, по мнению многих, помогают сделать это более эффективно. Однако есть повадки, которые только на первый взгляд кажутся полезными. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Как пишет издание Eatthisсуществует пять пищевых привычек, которые на самом деле не так полезны, если вы хотите быстро и правильно похудеть. Врач-диетология из США Лорен Манакен говорит, что из-за быстрой потери веса организм может испытывать обезвоживание, а обмен веществ будет более медленным. Это приводит к тому, что вместо жира вы теряете мышцы.

Как правильно похудеть? Откажитесь от этих пяти привычек:

  1. Потребление слишком малого количества калорий – если вы резко сокращаете количество пищи, которую вы едите, это означает, что сокращается и количество питательных веществ, которые ваш организм получает вместе с продуктами питания. В этом случае тело может перейти на режим голодания. Врач Манакер отмечает, что организм изменяет свой метаболизм, что может навредить весу в долгосрочной перспективе.
  2. Не забывайте пить достаточное количество воды – многие путают чувство голода и жажды, поэтому едят, когда на самом деле хотят пить. Это может привести к тому, что тело будет получать больше калорий, чем ему нужно. Не забывайте пить ежедневно достаточное количество жидкости, и вы увидите, что лишний вес постепенно исчезает.
  3. Не надейтесь на пищевые добавки без изменения привычек питания – когда речь идет о быстрой потере веса, добавки для похудения могут быть не только неэффективными, но и достаточно опасными. Особенно если вы хотите сбросить лишние килограммы только с их помощью. Если вы не измените свои пищевые привычки, прием добавок не принесет желаемых результатов.
  4. Перестаньте употреблять алкогольные напитки в большом количестве – часто, когда человек начинает меньше есть, то думает, что теперь можно пить больше алкоголя. Но такой подход только навредит. Алкогольные напитки – это пустые калории, которые не дают вам похудеть. А еще потребление спиртного может привести к тому, что человек начинает есть то, чего он избегал.
  5. Не отказывайте себе во всем жирном – часто можно услышать утверждение, что "обезжиренные" продукты – ключ к снижению веса. Но если вы уберете все жиры из своего рациона, то упустите те преимущества, которые они дают для похудения. Есть "полезные жиры" — оливковое масло, авокадо. Они придают чувство сытости и способствуют достижению цели. А именно – похудению.

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