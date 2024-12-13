Эти пять привычек действительно мешают вам похудеть

Если вы хоть раз пытались быстро похудеть, вероятно использовали способы, которые, по мнению многих, помогают сделать это более эффективно. Однако есть повадки, которые только на первый взгляд кажутся полезными. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Как пишет издание Eatthisсуществует пять пищевых привычек, которые на самом деле не так полезны, если вы хотите быстро и правильно похудеть. Врач-диетология из США Лорен Манакен говорит, что из-за быстрой потери веса организм может испытывать обезвоживание, а обмен веществ будет более медленным. Это приводит к тому, что вместо жира вы теряете мышцы.

Как правильно похудеть? Откажитесь от этих пяти привычек: