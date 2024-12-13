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Враг снова атаковал Украину беспилотниками: озвучено направление движения

Враг снова атаковал Украину беспилотниками: озвучено направление движения

Позаботьтесь о себе и безопасности своих близких / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Дроны надоедают украинцам.

Стало известно обновление информации о вражеских ударных БПЛА.

Об этом в сообщении в соцсети информируют Воздушные Силы ВСУ:

  • БпЛА в Сумской области, курс — южный/юго-западный;
  • БПЛА в Полтавской области, курс — западный/юго-западный;
  • БПЛА на Черниговщине, курс – юго-восточный;
  • БПЛА на западе Харьковщины, курс — западный/северо-западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс — западный/юго-западный;
  • БпЛА в Кировоградской области, курс — юго-западный;
  • БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на северо-востоке Херсона, курс — северо-западный.

"Николаевская область — угроза применения вражеских ударных БПЛА по северному и северо-восточному направлениям!", — также предупредили в ВС ВСУ.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственном здоровье.

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